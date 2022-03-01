富商戀上小女友遭謀財害命 五人起訴續押

五十歲張姓富商戀上卅歲林姓女友，林女卻偕同父母與弟弟和弟弟的友人共同謀財棄屍，去年林女約張男與家人出遊，卻對張男下安眠藥後，再由林父將張男勒斃，一家人一起動手將他棄屍，彰化縣地檢署今天依強盜殺人等罪嫌將林女等五人起訴，在押的林女一家四人移審法院訊後，法官裁定續押。

彰化縣埔鹽鄉去年十月底發現一具被五花大綁的水流屍張姓男子，張姓男子的頭臉用黑色膠帶纏繞，身上還綁著重達四十公斤空心磚，全身被用黑色塑膠袋包起來，檢警即展開調查這起駭人聽聞的沈屍案。

檢警調查發現，林女與張男交往期間得知張男金融帳戶內有大筆款項，並探知張男提款卡密碼，兩人交往時因常發生爭執，林女於去年六月已萌生殺害張男盜領存款的想法。

去年九月底雙方分手後，林女十月上旬回到彰化縣福興鄉老家與父親（五十歲）、母親（四十九歲）、林弟（廿四歲）一家人謀議誘騙張男到彰化後殺人棄屍再盜領張男的錢。

去年十月十四日先由林弟與林母向林弟的友人陳男拿安眠藥，林父、與林母和林弟再去找尋棄屍地點，並將棄屍工具黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放在欲棄屍的東螺溪畔。

林女於十月十六日跟張男說她想去臺中醫美諮詢和去玩，要家住新北市的張男到彰化陪她去玩，張男即南下到林女彰化縣福興鄉老家，林母則將安眠藥加入飲料讓張男喝下後，林女即開車載張男與一家人到漢寶溼地玩，到達後張男已昏睡，由林父持綿繩將張男勒斃。

一家人於十六日晚間再將屍體綁空心磚等重物，於埔鹽鄉東螺溪棄屍，並將張男身上的四張提款卡內四百七十萬元領出。

一家人又擔心張男屍體會浮出水面，十七日再由林父、陳男穿著潛水裝、戴上蛙鏡回東螺溪潛入溪中，再將大石頭壓在張男屍體，以免屍體浮上來，但張男屍體仍於十月廿九日浮出水面被人報警處理。

林女父母事後辯稱說是因張男會欺負林女，他們為了討公道才會下手，但檢方調查發現並非如此，張男對林女很大方，即使林女外型曾很中性，跟女性朋友很好，張男仍對林女包容，常買東西滿足她，甚至林母喜歡什麼首飾，只要告訴林女，林女去向張男要，張男就會買給林女，過一陣子首飾就變成林母在戴，對於林女一家人的說詞，檢方存疑。