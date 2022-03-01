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地檢署旁遭前男友潑酸50％灼傷 法官判賠近千萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

2019年士林地檢署外發生蔡姓女子遭潑腐蝕性強酸案，蔡女全身遭受50%灼傷，檢警查出是他的陳姓前男友不滿分手，找來廖姓女前同事誣告，讓蔡出庭以便掌握行蹤，再找友人張家豪、李育龍向蔡女潑酸。民事部分，士林地方法院今天判處陳、張、李應連帶賠償924萬8216元；陳、廖應連帶賠償15萬，共939萬8216元。

檢警查出，陳用1萬4000元，買通在肯德基上班的廖姓女前同事，雙方上演「誣告」戲碼；陳要廖破壞自己機車，並將自己私密處照片、冥紙貼在自家門口，自己再跑去警局報案，稱遭恐嚇，廖再自首，向警方謊稱受蔡指使，成功誘出蔡到士林地檢署開庭。

陳曾將不明強酸及外送員服裝交給張家豪，要張假裝外送員到蔡女上班地點，用送咖啡、花束名義誘出蔡，不料蔡的同事察覺有異，上前阻擋。

陳失敗後，決定利用自己誣告蔡女的案件機會，作為犯案基礎，趁蔡9月12日下午到士檢開庭說明時，要張家豪、李育龍當天早上先到士檢埋伏，李找到蔡女、蔡父的汽車後，拍照回傳給陳，確認該車就是蔡女所搭。

下午近5點，蔡女開完庭與父親準備回車上，張衝上前持強酸溶劑朝蔡身上潑，導致蔡三度化學性灼傷、左膝、左胸、左上臂及右大腿疤痕攣縮，臉、四肢、軀幹二至三度灼傷，占體表面積50％。

檢警查出，陳用50萬買通張，張擔憂一人犯案易遭逮，再用10萬買通李當司機，幫忙逃逸。

蔡女事後向4人求償1044萬8216元，４人開庭時，都希望精神賠償金「可以少一點」。

士林地院一審判決，針對蔡女的醫療費、植皮費、醫療器材費、看護費及勞動能力減損部分，陳、張、李須連帶賠924萬8216元，陳、廖須連帶賠15萬，共939萬8216元。可上訴。

刑事部分，去年11月法官已判陳、張、李各7年10月、7年6月、6年有期徒刑。廖的誣告罪被判刑3月定讞。

張家豪受陳韋傑以50萬利誘，向陳的前女友潑硫酸；張答應，再找友人李育龍駕車接應逃逸，兩人犯案隔天就被警方循線逮人。記者蔡翼謙／翻攝
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張家豪受陳韋傑以50萬利誘，向陳的前女友潑硫酸；張答應，再找友人李育龍駕車接應逃逸，兩人犯案隔天就被警方循線逮人。記者蔡翼謙／翻攝
張家豪受陳韋傑以50萬利誘，向陳的前女友潑硫酸；張答應，再找友人李育龍駕車接應逃逸，兩人犯案隔天就被警方循線逮人。記者蔡翼謙／翻攝

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