走私非洲豬瘟肉品 一審判越南籍母女緩刑

越南籍鄧姓女子及其阮姓女兒涉走私非洲豬瘟肉品，法院審酌2人認罪、有悔意，日前判處鄧女6個月徒刑、女兒3個月徒刑，均緩刑2年，但須向公庫各支付5萬及3萬元，可上訴。

至於負責在越南處理進貨、報關事宜的台安貿易旅遊有限公司阮姓負責人，目前正通緝中。

根據新北地方法院判決書，在押的鄧姓女子及其阮姓女兒受僱於台安貿易旅遊有限公司，在民國110年3月至8月間，由公司阮姓負責人在越南處理進貨、報關事宜，再由鄧姓母女在台接貨及轉運貨品給在台購貨客戶，非法輸入香菸和含有肉類的相關製品等。

警政署為此動員各縣市警察局，與相關機關合作全力追查上下游，針對廠商電腦中記載的肉品流向，以及全國越南小吃、雜貨店、工廠、宿舍等實施稽查，3波行動共清查1萬220處。

新北地檢署起訴認為，鄧姓母女涉違反懲治走私條例、菸酒管理法、動物傳染病防治條例及稅捐稽徵法等，惡性堪稱重大，請求法院斟酌被告犯後態度等情節，量處較重刑罰，以示警惕。

新北地方法院審理時，2人認罪，法官認為2人犯行有造成傳染病防治破口之虞，且私菸來源不明，將危害消費者健康，考量2人均無前科且坦承犯行，因此輕判並予以緩刑，2人還須分別向公庫支付5萬及3萬元。