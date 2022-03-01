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國民法官明年上路 設計重點採圓弧形雙層主法檯

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官制度明年施行，屆時法檯上將有3名職業法官與6名國民法官共同審判，但目前各地方法院的法庭都是3名法官合議的設計，新制上路硬體設備勢必也須調整。司法院今舉辦「國民法官法庭空間打造記者會」，新北、南投、高雄地院同步連線啟用。司法院院長許宗力表示，司法院不只是單純設計法庭，也致力打造「人民參與」的殿堂。

許宗力與法務部次長蔡碧仲、全國律師聯合會理事長陳彥希今共同到新北地院，許表示「國民法官法庭」是國民參與審判制度具體實踐的重要一環，此次特地邀請過去曾經參與模擬法庭的國民法官見證法庭啟用，希望提供國人安心參與審判的場域。

司法院與台灣設計研究院實地走訪全台和離島地院，規劃國民法官法庭空間改造設計，輔助各法院打造符合環境需求、展現各自特色的國民法官法庭。記者會也同時公布桃園、新竹、苗栗、彰化、橋頭、基隆、宜蘭等7所法院發揮現有資源效益所改造完成的國民法官法庭。

「圓弧形雙層主法檯」是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都可以清楚看見法庭動態，而這款設計也讓審判長可以隨時關照國民法官的需求。檢察官、辯護律師的扇形席位配置，也讓參與者可以聚焦法庭攻防。

國民法官法庭設計以白色、木質調為基底，司法院指這象徵公開透明、溫暖、有人性，而選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線和安全通道等關連場域，設計時都顧慮到使用者的隱私、便利與安全性，也配備「無障礙設施」。

國民法官制上路後，屆時國民參與國民法官審判將是法定義務，國民法官、備位國民法官日費原則上為每日3千元，開庭未滿1小時為2千元，超過晚上6點則另支給每小時500元的超時日費。

南投地院國民法官法庭。圖／司法院提供
南投地院國民法官法庭。圖／司法院提供
高雄地院國民法官法庭。圖／司法院提供
高雄地院國民法官法庭。圖／司法院提供
南投地院國民法官休息室。圖／司法院提供
南投地院國民法官休息室。圖／司法院提供
新北地院國民法官法庭。圖／司法院提供
新北地院國民法官法庭。圖／司法院提供

國民法官 司法院

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