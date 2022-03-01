聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民法官明年上路 新法庭溫暖設計搶先曝光
國民法官制度將於明年上路，司法院今舉辦「國民法官空間打造記者會」，由新北、南投、高雄地方法院同步連線，共同正式啟用國民法官法庭。
司法院長許宗力今天上午參與新北地院記者會，指出國民法官法庭是參與審判制度具體實踐的重要一環，象徵國民法官制度敞開大門，在明年以前做好準備，為司法帶來改變。
許宗力指出，為迎接國民法官加入，司法院與台灣設計研究院規劃國民法官法庭空間改造設計，指定新北、南投、高雄地院為示範法院，以「圓弧形雙層主法檯」為設計重點，讓國民法官無論坐在哪裡都能清楚看見法庭動態，坐在中間的審判長也能夠隨時關照國民法官需求；白色、木質調設計為基底，則象徵公開透明、溫暖且富有人性，希望使每位參與審判的國民感到友善、可親，實現國民法官制度多元、同理與包容精神。
新北地院指出，國民法官法庭一個法院需配置兩間，新北此次做為示範法院，約耗資新台幣5百萬元整修，在沒有國民法庭開庭期間，國民法官法庭也會開放給一般法庭使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言