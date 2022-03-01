國民法官明年上路 新法庭溫暖設計搶先曝光

國民法官制度將於明年上路，司法院今舉辦「國民法官空間打造記者會」，由新北、南投、高雄地方法院同步連線，共同正式啟用國民法官法庭。

司法院長許宗力今天上午參與新北地院記者會，指出國民法官法庭是參與審判制度具體實踐的重要一環，象徵國民法官制度敞開大門，在明年以前做好準備，為司法帶來改變。

許宗力指出，為迎接國民法官加入，司法院與台灣設計研究院規劃國民法官法庭空間改造設計，指定新北、南投、高雄地院為示範法院，以「圓弧形雙層主法檯」為設計重點，讓國民法官無論坐在哪裡都能清楚看見法庭動態，坐在中間的審判長也能夠隨時關照國民法官需求；白色、木質調設計為基底，則象徵公開透明、溫暖且富有人性，希望使每位參與審判的國民感到友善、可親，實現國民法官制度多元、同理與包容精神。