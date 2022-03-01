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宜蘭縣長林姿妙捲弊案80萬元交保 宜檢今提抗告

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙及其女兒林羿伶、縣府農業處長康立和捲入弊案風波，遭宜蘭地檢署聲押禁見，宜蘭地方法院2月23日認為，3人均涉貪汙治罪條例罪嫌重大，裁定林姿妙80萬元交保，其他2人請回。檢方2月25日收受法院裁定送達，今天已依法抗告，宜蘭地方法院已於下午3點多收到抗告狀。

宜檢表示，經檢察官審酌案件偵查進行程度、犯罪性質、犯罪情狀，以及有湮滅證據與勾串共犯、證人之虞等一切情事，本案確實有事實足認被告林姿妙、林羿伶、康立和有刑事訴訟法的羈押原因與必要。檢方指出，法院的裁定未臻妥適，今天依法提出抗告。

宜院今天下午3點多收到抗告狀後，將會整卷送至台灣高等法院審理。若高院駁回抗告，維持原裁定，該案聲押結果即確定；如高院撤銷原裁定，發回宜蘭地院更為裁定，宜蘭地院收受高院檢還卷宗後，須盡速傳喚3名被告，進行羈押庭訊問。

宜蘭地方法院已於下午3點多收到檢方抗告狀。記者林佳彣／攝影
宜蘭地方法院已於下午3點多收到檢方抗告狀。記者林佳彣／攝影
宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，法院針對被告林姿妙等3人的裁定未臻妥適，今天依法提出抗告。圖／宜蘭地檢署提供
宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，法院針對被告林姿妙等3人的裁定未臻妥適，今天依法提出抗告。圖／宜蘭地檢署提供

宜蘭 林姿妙 刑事訴訟

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