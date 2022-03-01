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涉協助李天怡浮報野生動物價格 華裔律師議員孫耀亨列被告

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

據了解，頑皮世界發現三立前主播李天怡等人，委託曾任南非約翰尼斯堡公安局長的華裔議員孫耀亨，協助其引進動物，一併對孫提告，孫被台北地檢署列為背信罪「他字案」共同被告。圖／本報資料照
據了解，頑皮世界發現三立前主播李天怡等人，委託曾任南非約翰尼斯堡公安局長的華裔議員孫耀亨，協助其引進動物，一併對孫提告，孫被台北地檢署列為背信罪「他字案」共同被告。圖／本報資料照

三立電視台前知名女主播李天怡，和夫婿郭人杰、澳洲台商李吳達被控接受「頑皮世界」委託，協助進口犀牛等非洲野生動物，涉抬高進口動物報價約25萬元美金。台北地檢署目前將受委託協助引進動物的華裔議員孫耀亨列為「他字案」被告，將擇期傳喚。

三立電視台2020年由總經理張榮華主導入主「頑皮世界」野生動物園，「頑皮世界」原計畫斥資1.8億元，2021年自非洲史瓦帝尼引進犀牛、長頸鹿、羚羊等18隻野生動物，計畫曝光引發動保團體抗議而告吹。

檢調追查，「頑皮世界」找上李天怡與郭人杰、李吳達合資籌設「亞太印象」公司接受任務，由李天怡居中與國外聯繫。計劃告吹後，「頑皮世界」檢視交易合約卻發現李天怡等人提交的長頸鹿品種與實際計畫不符，且報價與實際價格落差太大。

檢調追查，李天怡等人計劃輸入的野生動物來自非洲史瓦帝尼一處私人野生動物園「Big Game Parks」，包括該動物園自其他非洲國家引進非瀕危動物的安哥拉長頸鹿、南非長頸鹿等，與原訂網紋長頸鹿完全不同。

而該些非瀕危種報價遠低於瀕危的網紋長頸鹿，也低於「頑皮世界」過去自美國輸入價格，卻比史瓦帝尼當地報價還要高出許多。檢調初步估計，李天怡等人提高野生動物進口報價約25萬美元，折合新台幣近700萬元。

據悉，由於李吳達在澳洲經營葡萄酒買賣，在非洲政界及台商社團擁有豐富人脈，找上尚曾在南非約翰尼斯堡擔任公安局長的華裔律師議員孫耀亨協助，因此「頑皮世界」也對孫提告，目前北檢列為背信罪「他字案」被告；不過，孫目前不在境內。

據了解，檢調追查金流發現，「頑皮世界」將款項匯出後，部分金錢流至香港，再進郭人杰帳戶，郭又匯錢給李天怡。李天怡否認不法，堅稱這是丈夫給予的生活零用金；郭則認為報價是根據合約和市場機制，未涉及不法，希望公權力不要干擾合約談判。

長頸鹿 非洲 動物園

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