想開發遭地主回絕 惡男買地圍路還教唆小弟縱火逼就範

高雄謝姓土地開發業者想要整併大寮區上寮路一塊土地開發，卻被簡姓地主回絕，謝男不滿收購簡男周邊土地，砌牆不讓簡姓地主出入，還指示呂姓、蔡姓表兄弟趁深夜縱火，火勢差點波及屋外瓦斯桶，所幸簡男即時發現，才未釀傷亡，高雄地方法院審結，依強制罪、放火罪合併判謝男5年6個月徒刑，呂男、蔡男則依放火罪，判刑3年8月。

判決指出，謝男相中簡男位於大寮區的一塊土地，尋求與簡男共同開發遭拒，2019年12月7日下午，他跑到到簡男家中恐嚇「你的房子及土地讓我處理，沒讓我處理，我要來拆你家圍牆，堵住你家大門口不讓你出入。」

4天後，謝男指示吳姓員工帶領工班，沿著簡男住家砌牆，但圍牆被市府勒令拆除後，謝男又指示吳姓員工，架設刀片蛇籠，封閉大門阻礙簡男人車出入。

時隔半年，謝男見開發問題仍未解決，找來呂姓前員工，由呂男夥同蔡姓表弟，於2020年6月28日凌晨3時許，到簡男屋外縱火，幸簡男發現屋外失火，迅速潑水滅火，未造成傷亡。

高雄地方法院審理時，謝男否認砌牆、架設刀片、蛇籠不讓簡男出入，還反駁稱是簡男圍牆侵占到他的土地，他為了蓋倉庫才會砌牆。

但合議庭發現，謝男先後購入簡男周邊土地，但土地形狀卻呈現「﹁」 細長形，面積也僅50餘平方公尺，謝男身為土地開發業者，怎會不知道這塊地難以自行開發？其目的應是未逼地主就犯，另謝男辯稱要蓋倉庫，但磚牆卻無建物所需梁柱，也未申辦建造執造，因此不採信他說法。

至於教唆縱火部分，謝男則否認下令呂姓、蔡姓表兄弟放火。但檢警偵訊時，呂男、蔡男一口咬出縱火是受謝男指使，「他（指謝男）說他有準備汽油彈在草叢那，叫我把汽油彈點燃丟進去住宅裡」，合議庭根據呂姓表兄弟證述、通話錄音等，因兩人前後供述一致，採信呂男、蔡男等說法。