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陽明山混凝土車衝撞釀4死 負責人81歲父否認調派肇事車

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

2017年陽明山仰德大道重大車禍釀4死9傷，肇事的混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭、負責維修的真銓材料行技師盧志宏，一審各遭判4年2月、3月6月有期徒刑，全案上訴高院審理中。陳美蘭父親81歲陳木，也遭查出涉嫌指揮派工出車，遭依過失致死罪起訴。今天士林地方法院開庭，陳木否認犯罪，辯稱都是女兒負責。

死者家屬及傷者，認為陳木才是實際的工程行負責人，車禍發生後多次提告，檢察官多次不起訴，被害人不斷再議，士林地檢署經4度偵查，去年12月依過失致死罪起訴陳木。

起訴指出，車禍事故前一天，2017年7月18日晚上，陳美蘭委託父親陳木打電話派工，陳木涉嫌明知這輛混凝土泵浦車已嚴重超載、移除手煞車系統，車輛上路將可能無法有效煞停，仍聯繫阮姓司機隔天一早將車開至士林區永公路245巷19號工地灌漿，導致車輛在上午8時許，在仰德大道三段與新安路口失控肇事，釀4死9傷。

因該車禍導致左手癱瘓的40歲郭武勳及死者之一的翁竟期母親，今天早上也到庭旁聽，郭武勳直指陳木是信詠工程行實際負責人，氣著陳木回應「這種話你也說得出來？」

陳木說，工程行業務都是女兒負責，他沒有參與管理，且此案已經多次不起訴，為何檢察官要硬扣罪名。他的辯護律師說，陳木只是同住家人，所做的事都是女兒要求，他僅是幫忙連繫。法官諭知全案移審理庭，擇日開庭。

信詠工程行負責人陳美蘭父親陳木（右）今天出庭否認犯罪。記者蔡翼謙／翻攝
信詠工程行負責人陳美蘭父親陳木（右）今天出庭否認犯罪。記者蔡翼謙／翻攝

車禍 仰德大道

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