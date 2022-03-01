掃除醉犯第一名 台中警二分局查獲184件公危稱霸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局從去年底開始，展開「掃除醉犯」專案勤務，截至228連假為止，第二警分局已查獲184件公共危險案件，在台中市15個分局評比中居冠，連假三天期間，查獲2件酒駕違規、6件公共危險移送，其中一件張姓老翁騎機車左右搖晃，滿臉通紅被攔下，辯稱「只有吃薑母鴨」，但經酒測超標，依法送辦。

台中市第二警分局表示，酒駕為國人深惡痛絕，防制酒駕是全民共識，台中市警局從12月1日至2月28日止，展開「掃除醉犯」加強取締酒駕勤務，專案期間，二分局總計查獲184件公共危險案件，位列各分局之首，二二八連假三天，一共取締酒駕違規2件、移送公共危險罪6件，守護市民交通安全。

第二警分局永興所昨晚9時許，在北區進化路執行封閉式路檢時，發現張姓老翁（66歲）騎機車車身搖晃、滿臉通紅，被警方攔下時，還不斷強調，「只是吃薑母鴨」，但經吹氣後，發現酒精濃度為0.24mg/l，警方依法開單告發，最高可罰9萬元，另外當場移置保管車輛，並吊扣駕照一年。

第二警分局長陳家銘說，取締酒駕防制交通事故發生，是全體警察共同目標，另外，從2月16日起，北區「三民、五權、崇德」五岔路口，啟用「多功能科技執法設備」，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛以及其他不遵守標誌標線號誌指示行駛等違規行為自動偵測取締作為，再次提醒用路人應遵守標誌標線號誌指示行駛，以免受罰並確保用路安全。

台中市第二警分局執行掃除醉犯專案，經統計查獲184件，位列市警局績效第一名。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局執行掃除醉犯專案，經統計查獲184件，位列市警局績效第一名。圖／第二警分局提供

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