因過失殺人罪入監出獄淪為街友 他靠就服協會重返社會

高雄三民區的阿泰（化名）20年因債務糾紛失手殺死債主，遭判刑入獄，讓他家庭破裂，妻離子散。出獄後，因前科、年紀大就業困難，淪為街友；即使已經66歲，就算求職處處碰壁仍努力尋找工作，也未自我放棄，直到接觸到高雄市方舟就業服務協會，在協會幫助找到穩定工作，也讓生活回歸正軌。

高雄市方舟就業服務協會成立七周年，今天舉辦感恩儀式也表揚，志工、績優勞工及愛心捐贈者，同時邀請就業成功的街友分享經驗。阿泰與妻子曾靠經營路邊攤，養育2個子女，卻曾向高利貸借款，被利息壓得喘不過氣，竟因債務糾紛失手殺死債主。

犯下過失殺人罪的阿泰相當懊悔，遭判12年6個月刑期，家庭因此破裂，服刑期間妻離子散；出獄後，因前科、年紀大就業困難，生活陷入困頓淪為街友，每天以公園為家靠街友關懷協會提供便當過活。

現年已66歲阿泰，並未自我放棄，就算求職處處碰壁仍努力找工作；接觸方舟就業服務協會後，獲得一份清潔工作，讓生活變得穩定，不再居無定所。

協會就業服務員潘雨雯說，阿泰求職意願高，也懇求社會給予機會，因此在就業輔導的過程中，很快就排除困難重返社會；此外，他工作閒暇之餘，也會主動擔任志工，並鼓勵幫助其他有相似經驗或落難的街友。

高雄市方舟就業服務協會理事長王姿琦說，協會已邁入7周年，每年都會協助上百位街友、更生人或求職困難的弱勢就業，有穩定的工作、收入，就有穩定的生活，若社會上每個人都能穩定職業，就是社會安定的力量，也是協會存在的目的。