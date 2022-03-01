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影／職業賭場藏身鄉間鐵工廠 屏警突擊搜查逮30名賭客
屏東縣警局日前獲報有職業賭場藏身佳冬鄉一處鐵工廠內，警方經多日蒐證見時機成熟，上月24日由警察局督察科率枋寮分局、保安隊及交通隊等警力，持屏東地方法院核發搜索票前往取締，查獲以天九紙牌聚賭的職業性賭場，逮捕劉姓主嫌及賭客30人，依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
警方監控發現該職業賭場藏身偏僻鄉間，岀入份子多，提供免費餐飲和交通接送服務，採前後包夾方式查緝，賭客見員警 突然衝入賭場，拔腿就跑，四處逃竄，有人躲在草叢中，全都被埋伏周邊的員警逮捕。
經查，該職業賭場由屏東縣劉姓男子經營並抽頭營利，廣招高雄及屏東在地的賭客前往賭博，30位賭客中包含各階層人士及多位嫁到台灣的新住民，現場扣得賭資343萬餘元及賭具等證物。
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