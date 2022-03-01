聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／職業賭場藏身鄉間鐵工廠 屏警突擊搜查逮30名賭客

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣警局日前獲報有職業賭場藏身佳冬鄉一處鐵工廠內，警方經多日蒐證見時機成熟，上月24日由警察局督察科率枋寮分局、保安隊及交通隊等警力，持屏東地方法院核發搜索票前往取締，查獲以天九紙牌聚賭的職業性賭場，逮捕劉姓主嫌及賭客30人，依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方監控發現該職業賭場藏身偏僻鄉間，岀入份子多，提供免費餐飲和交通接送服務，採前後包夾方式查緝，賭客見員警 突然衝入賭場，拔腿就跑，四處逃竄，有人躲在草叢中，全都被埋伏周邊的員警逮捕。

經查，該職業賭場由屏東縣劉姓男子經營並抽頭營利，廣招高雄及屏東在地的賭客前往賭博，30位賭客中包含各階層人士及多位嫁到台灣的新住民，現場扣得賭資343萬餘元及賭具等證物。

屏東縣警局查獲藏身佳冬鄉一處農地鐵工廠內的職業賭場，以前後包抄方式逮捕劉姓主嫌及賭客30人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局查獲藏身佳冬鄉一處農地鐵工廠內的職業賭場，以前後包抄方式逮捕劉姓主嫌及賭客30人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局查獲藏身佳冬鄉一處農地鐵工廠內的職業賭場，以前後包抄方式逮捕劉姓主嫌及賭客30人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局查獲藏身佳冬鄉一處農地鐵工廠內的職業賭場，以前後包抄方式逮捕劉姓主嫌及賭客30人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局查獲藏身佳冬鄉一處農地鐵工廠內的職業賭場，以前後包抄方式逮捕劉姓主嫌及賭客30人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣警局查獲藏身佳冬鄉一處農地鐵工廠內的職業賭場，以前後包抄方式逮捕劉姓主嫌及賭客30人。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 賭場 賭博

延伸閱讀

台中妙齡女當博弈網代理商 賭客下注54萬抽8000吃3月刑

影／南警破獲賭場 負責人竟嘲笑警察賺得比他少

基警查緝麻將賭場...驚見兩同仁在場泡茶

台南警直搗天九牌賭場 查獲巨額賭資186萬

相關新聞

嘉縣鄉代主席遭控買茶葉等詐133萬 起訴獲120萬交保

嘉義縣民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控以不實收據浮報，涉詐領公款133萬多元，檢方依貪汙等罪嫌起訴；羈押中的周今天移審嘉義地...

台中虐嬰案 3托育員各罰15萬 華興30萬

台中市私立華興托嬰中心虐嬰案，社會局認定黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍3名托育人員有多次不當照顧動作，導致4嬰遭虐，依違反兒少權...

富商戀上小女友遭謀財害命 五人起訴續押

五十歲張姓富商戀上卅歲林姓女友，林女卻偕同父母與弟弟和弟弟的友人共同謀財棄屍，去年林女約張男與家人出遊，卻對張男下安眠藥...

地檢署旁遭前男友潑酸50％灼傷 法官判賠近千萬

2019年士林地檢署外發生蔡姓女子遭潑腐蝕性強酸案，蔡女全身遭受50%灼傷，檢警查出是他的陳姓前男友不滿分手，找來廖姓女...

國民法官明年上路 設計重點採圓弧形雙層主法檯

國民法官制度明年施行，屆時法檯上將有3名職業法官與6名國民法官共同審判，但目前各地方法院的法庭都是3名法官合議的設計，新...

挖眼案列管思覺失調症嫌犯起訴 裁定續押地方鬆一口氣

去年9月間屏東縣高樹鄉發生駭人聽聞的「挖眼案」，潘姓女超商店員因提醒50歲的列管思覺失調症楊姓患者不要在店門口抽菸，竟被攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。