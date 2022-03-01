警開單他脫口「阿斯巴辣」 法官查典故認員警遭辱判罰

高雄王姓男子去年底因友人違規闖紅燈被員警攔下，王帶著酒意對著兩名員警脫口「阿斯巴辣」，員警認為執行公務受辱，依社會秩序維護法移送法院裁處，王男喊冤，稱「阿斯巴辣」不算侮辱言詞，但法官細查典故，認為阿斯巴辣在台灣俚語是指「白目」、「兩光」，判處王男2000元罰鍰。

判決指出，去年12月29日零時許，王姓男子由李姓友人騎重機搭載，行經前金區青年一路、仁義街口，因李男闖紅燈，被員警攔停告發，帶著酒意的王男，不滿遭警方攔停，在現場對著兩名員警叫囂「不然你打我啊」、「拜託A ！催落去（要求員警打他）」、「你穿制服而已啦」、「阿斯巴辣」。

阿斯巴辣在台灣俗諺中帶有貶意，在場兩名員警認為王是在指控警方執法白目兩光，將王男依社會秩序維護法移送法院裁罰。高雄簡易庭審理時，王男喊冤，稱當晚員警明知道他有喝酒，仍然刺激、挑釁他，才會講出阿斯巴辣，雖然4個字是指白目、兩光，但不算是侮辱的言詞。

法官為此細查「阿斯巴辣」典故，該詞原是英文「asparagus 」（蘆筍），後成為日文的同音外來語，後來在台灣俚語中，意指「白目」、「兩光」，參酌警方密錄器畫面等，認為王男是在譏諷執勤員警無膽識、不敢對他動手等意。

法官認為，王男主觀上意圖妨礙警方行使公權力，客觀上阿斯巴辣則屬不當言詞，因此依社維法，裁罰2000元。