228連續假期 台南市共取締141件酒駕
228連續假期，台南市3天來共取締141件酒後駕車，其中酒測值超標，警方依公共危險罪嫌移送南檢108件 拒測12件，同車乘客受罰4件。交通大隊今天說，在警方強力執法下，今年228連假酒駕受傷事故3件，較去年同期減少8件，減少72%。
台南市警局長方仰寧表示，生命無價，酒後勿駕，才能永保安康，南警也會貫徹「酒駕零容忍」的決心，避免酒駕傷人憾事發生。
交通大隊代理大隊長陳宇桓說，憲法法庭111年憲判字第1號判決指出，道交條例第35條第6項肇事強制抽血酒測違憲，不少民眾誤解車禍只要拒測就可以規避刑責。
陳宇桓表示，一般攔檢拒測處18萬元，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照，肇事拒絕或不能酒測，警方將依刑事訴訟法205-1條或汽(機)車駕駛人肇事(交通事故)酒測處理作業程序，向地檢署申請鑑定許可後強制抽血，如有酒精值即依公共危險罪移送，杜絕民眾酒駕違規僥倖心態。
陳宇桓說，千萬不要心存僥倖，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。
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