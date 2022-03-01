聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭檢方將提抗告 各界送花力挺 林姿妙：謝謝大家

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

林姿妙昨天參加228追思紀念活動時，受難者家屬也抱著林姿妙緊緊不放，送上溫暖。 記者戴永華/攝影
林姿妙昨天參加228追思紀念活動時，受難者家屬也抱著林姿妙緊緊不放，送上溫暖。 記者戴永華/攝影

檢廉查弊日前聲請覊押宜蘭縣長林姿妙等3人，但法院並未准押，宜蘭地檢署將提出抗告。今天各界送花鼓勵林姿妙，擺滿縣長室門外及迴廊，林姿妙面對媒體詢問，僅以「謝謝大家」、「非常感謝」回應。

宜蘭地檢署指揮廉政署調查宜蘭縣政府等機關弊案，偵訊後日前將宜蘭縣長林姿妙、其女兒林羿伶及農業處長康立和聲請羈押，但宜蘭地方法院審理後，林姿妙以80萬元交保，另外兩人請回。

宜蘭地檢署今天將向高院提出抗告；對此，林姿妙面對媒體詢問，僅回以謝謝，語氣有些無奈，未表達對抗告看法。

最近宜蘭各界送來不少加油、鼓勵的盆栽擺滿縣長室門口，今天數量更多，門口已放不下，放到迴廊，包括旅宿業者、同鄉會及農漁會系統，上面寫「縣長加油」、「我們支持妳」。昨天她參加228追思紀念活動時，受難者家屬也抱著林姿妙緊緊不放，送上溫暖，並說她最近這一陣子委屈辛苦了。

宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影
宜蘭檢方將提抗告，各界送花力挺縣長，林姿妙表示謝謝大家。 記者戴永華/攝影

宜蘭 林姿妙 盆栽

延伸閱讀

228受難者家屬擁抱林姿妙送暖 「這段時間縣長委屈了」

林姿妙等3人捲弊案交保、請回 裁定書今下班前送達

綠營議員要林姿妙說清楚講明白 國民黨議員回嗆:沒常識

不是不能借貸投資 陳金德：林姿妙把財產來源說清楚就好

相關新聞

嘉縣鄉代主席遭控買茶葉等詐133萬 起訴獲120萬交保

嘉義縣民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控以不實收據浮報，涉詐領公款133萬多元，檢方依貪汙等罪嫌起訴；羈押中的周今天移審嘉義地...

台中虐嬰案 3托育員各罰15萬 華興30萬

台中市私立華興托嬰中心虐嬰案，社會局認定黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍3名托育人員有多次不當照顧動作，導致4嬰遭虐，依違反兒少權...

富商戀上小女友遭謀財害命 五人起訴續押

五十歲張姓富商戀上卅歲林姓女友，林女卻偕同父母與弟弟和弟弟的友人共同謀財棄屍，去年林女約張男與家人出遊，卻對張男下安眠藥...

地檢署旁遭前男友潑酸50％灼傷 法官判賠近千萬

2019年士林地檢署外發生蔡姓女子遭潑腐蝕性強酸案，蔡女全身遭受50%灼傷，檢警查出是他的陳姓前男友不滿分手，找來廖姓女...

國民法官明年上路 設計重點採圓弧形雙層主法檯

國民法官制度明年施行，屆時法檯上將有3名職業法官與6名國民法官共同審判，但目前各地方法院的法庭都是3名法官合議的設計，新...

挖眼案列管思覺失調症嫌犯起訴 裁定續押地方鬆一口氣

去年9月間屏東縣高樹鄉發生駭人聽聞的「挖眼案」，潘姓女超商店員因提醒50歲的列管思覺失調症楊姓患者不要在店門口抽菸，竟被攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。