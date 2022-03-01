宜蘭檢方將提抗告 各界送花力挺 林姿妙：謝謝大家

林姿妙昨天參加228追思紀念活動時，受難者家屬也抱著林姿妙緊緊不放，送上溫暖。 記者戴永華/攝影

檢廉查弊日前聲請覊押宜蘭縣長林姿妙等3人，但法院並未准押，宜蘭地檢署將提出抗告。今天各界送花鼓勵林姿妙，擺滿縣長室門外及迴廊，林姿妙面對媒體詢問，僅以「謝謝大家」、「非常感謝」回應。

宜蘭地檢署指揮廉政署調查宜蘭縣政府等機關弊案，偵訊後日前將宜蘭縣長林姿妙、其女兒林羿伶及農業處長康立和聲請羈押，但宜蘭地方法院審理後，林姿妙以80萬元交保，另外兩人請回。

宜蘭地檢署今天將向高院提出抗告；對此，林姿妙面對媒體詢問，僅回以謝謝，語氣有些無奈，未表達對抗告看法。

最近宜蘭各界送來不少加油、鼓勵的盆栽擺滿縣長室門口，今天數量更多，門口已放不下，放到迴廊，包括旅宿業者、同鄉會及農漁會系統，上面寫「縣長加油」、「我們支持妳」。昨天她參加228追思紀念活動時，受難者家屬也抱著林姿妙緊緊不放，送上溫暖，並說她最近這一陣子委屈辛苦了。