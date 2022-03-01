兩酒駕累犯欠繳數十萬 執行署撂重話：再不理就拘提

澎湖陳姓男子5年內2度酒駕，還無照騎乘機車上路，挨罰10萬多元，但陳男收到催繳通知不理，全案移送行政執行署高雄分署後，執行人員準備查封他位於馬公市的土地，才乖乖聲請分期繳款；還有王姓、林姓男子，酒駕拒測收到46萬、36萬罰單，但兩人至今拒不出面，行政執行署下最後通牒，再不到案將強制拘提。

酒駕零容忍，酒駕犯不僅吃上刑罰，還有高額罰單在後，但不少酒駕犯遭逮後，面對高額罰單卻拒絕出面繳納，日前高雄分署展開專案，鎖定澎湖地區案件，祭出強制手段逼欠款者出面繳罰單。

高雄分署表示， 51歲的陳男住在澎湖馬公，但他5年內二度騎車酒駕遭逮，被裁罰10萬1300元，但歷經多次催繳，陳男卻置之不理，移送行政執行署後，執行人員日前發函，準備查封他在馬公市的土地，陳男才乖乖出面聲請分期繳款。

43歲王姓男子，則是5年內二度酒駕，但兩次他就拒絕酒測，2張罰單總額高達46萬8700元，另名68歲林姓男子，同樣也是拒測累犯，吃上36萬元罰單，但兩人仗著名下無財產，執行人員多次發函，通知兩人到分署說明拒繳理由，卻始終被「已讀不回」。

高雄分署日前再派員至兩人住所查訪，請王男、林男親友轉達，要求兩人到分署說明清償方式，若近日再無正當理由不到場或不處理，將向法院聲請拘提，以強制力要求兩人說明。

高雄分署表示，為杜絕酒駕與毒駕歪風，春節過後積極強化執行酒駕、毒駕催繳，對於澎湖地區的案件，也與澎湖監理站建立單一窗口聯繫管道，酒毒駕案件專案移送，專股立即執行，尤其是酒毒駕累犯者，如對執行命令不理，將依法施以強制作為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康