聽新聞
test
0:00 / 0:00
揮一拳害台北車站街友撞地死亡 3子女求償他賠慘了！
黃姓男子3年前在台北車站和胡姓街友發生爭執，他盛怒下朝胡揮一拳，導致胡重心不穩向後倒，頭不撞擊地面昏迷不醒，送醫急救身亡，黃被依傷害致死罪判刑7年2月，可上訴；民事部分，胡的3名子女求償，台北地方法院判黃應賠償362萬餘元，可上訴。
黃2019年12月1日凌晨12時許，在台北車站南二門外和胡姓街友發生爭吵，他出手推胡，並以拳頭毆打胡臉部一拳，導致胡後仰倒地，頭部撞擊地面後昏迷不醒，送醫急救，仍因創傷性硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血、肺炎，引發神經敗血性休克身亡。
黃一、二審被依傷害致死罪判刑7年2月，案件可以上訴第三審；民事部分，胡的3名未成年子女提告求償扶養費、精神慰撫金等，共842萬餘元。黃供稱，對家屬提告內容沒有意見，但針對刑事部分覺得量刑過重而上訴，且他先前為工地工人，月收入3萬多元，但目前沒有工作，要等出獄後才能賠償被害人家屬。
法官認為，胡身亡時，3名子女分別為10歲至13歲不等，另審酌3名子女突然遭逢重大變故，幼年喪父，無法再續天倫，又胡為街友沒有工作收入，也沒有跟子女同住，判黃應各賠償105萬餘元、120萬餘元、136萬餘元，共計362萬餘元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言