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撿屍開房說「該讓我爽」硬肛交 她光溜溜逃命獲賠80萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子王贊富看到一名女子醉臥騎樓，佯稱願送她到旅館休息，到了房間後卻問「妳睡覺不用脫衣服嗎？」還說「是不是要讓我爽一下？」強行施暴。王命令女子讓他肛交，女子受傷流血，她顧不得裸身，從旅館二樓水塔處往下跳，逃到附近的豆漿店求救，王被依強制性交罪判王4年6月徒刑定讞。民事部分，台灣高等法院今判王賠償80萬元。

王贊富從事工業，兩名子女未成年，他有傷害、妨害公務前科。2020年4月19日凌晨4點多，王在新北市一家卡拉OK店外發現醉倒的被害人，他上前表示願意帶對方到旅館休息，兩人上了台計程車，但到了房間後卻是被害人惡夢的開始。

女子一進房間便躺在床上休息，王對她說「妳睡覺不用脫衣服嗎？」接著又稱「我想想也不對，我開房間讓妳休息，妳是不是要讓我爽一下？」要求對方脫衣。王要求對方幫他口交，女方拒絕卻遭毆打，王仗勢身形優勢，把女子壓在床上，威脅「休想離開」。

王贊富要求女子趴著讓她肛交，被害人哭著說「不行，我沒有肛交過很痛」卻換來兩巴掌，還遭肛交得逞。他看到被害人想逃離，又把她抓進浴室、試圖刷洗血跡；女子不堪傷害，趁隙裸身逃離、一路呼救。

王遭逮後，聲稱已經知道悔悟，願意用5萬元彌補過錯，他是「一時失慮」，希望能夠減刑。高院認為被害人無端遭受暴力侵害，罹患混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，王沒有可同情之處，未予減刑。高院認為王為了滿足性慾而強制性交，危害女性自主權，斟酌司法院妨害性自主罪量刑資訊系統中，這類犯罪的平均刑度在有期徒刑3年5月至3年10月不等，判他4年6月徒刑。

最高法院認同二審見解，去年12月30日駁回王贊富上訴定讞。被害人另提刑事附帶民事賠償訴訟，高院民事庭今判王須賠償80萬元。

男子王贊富將酩酊大醉的女子帶至旅館性侵、肛交，被依強制性交罪判4年6月徒刑定讞。民事部分，台灣高等法院今判王賠償80萬元。記者王宏舜／攝影
男子王贊富將酩酊大醉的女子帶至旅館性侵、肛交，被依強制性交罪判4年6月徒刑定讞。民事部分，台灣高等法院今判王賠償80萬元。記者王宏舜／攝影

司法院

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