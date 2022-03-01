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屏東超商女店員挖眼案 嫌「行為時能辨識違法」 檢以殺人未遂起訴

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

去年9月屏東縣高樹鄉發生超商女店員被列管思覺失調症楊姓患者攻擊挖眼事件，引發社會高度震驚，警方又查出楊於去年6月持刀將范姓婦人殺成重傷，屏東地檢署今天偵結，依殺人未遂和重傷未遂罪提起公訴，移審屏東地院並建請接押；檢方指針對2次犯行經送鑑定結果，均認楊於行為時，能辨識行為違法，且具有依其辨識而行為的能力，並無刑法第19條第1項、第2項規定行為時因精神障礙或其他心智缺陷，得以不罰或減輕其刑的情狀。

患有思覺思調症的50歲楊姓男子，去年9月26日上午到高樹鄉一家超商購物，潘姓女店員好意提醒未戴好口罩，楊男竟暴怒衝入櫃台毆打潘女，還徒手猛挖她雙眼，導致被害人左眼球塌裂、鼻梁碎裂及腦震盪，引發社會譁然；在高雄長庚醫院住院治療19天後出院，目前在外地親戚家中休養。

楊男患有思覺失調症，是屏東縣衛生局列管的精神疾病患者，案發當日，警方依精神衛生法規定將他強制送醫，經過院方1個多月的治療，經評估精神、情緒穩定，於去年11月4日出院；承辦檢察官認為楊男涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，是5年以上重罪，且有逃亡、反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方起訴指出，楊姓男子因其母親范姓婦人發生土地糾紛及肢體衝突而對范心存嫌隙，去年6月30日5時30分，在屏東縣高樹鄉某早餐店內，見范出現而心起殺意，先徒手揮拳搥打頭部再以腳踢踹胸口數下，又持早餐店內煎台上菜刀攻擊頭部、頸部造成重傷。

屏東地檢署表示，檢方案發後立即提供保護被害人的相關措施，以積極落實犯罪被害人之保護，全案於檢察官受理後亦從嚴從速偵辦，在被告於醫療院所治療完成出院時，即以無縫接軌方式，由警方經其同意偕同到案後對其聲請羈押獲准，後續並向法院聲請鑑定留置，鑑定其行為當時的精神狀況，詳盡調查之能事。

去年9月屏東縣高樹鄉發生超商女店員被楊姓列管思覺失調症患者攻擊挖眼事件，屏東地檢署今天依殺人未遂和重傷害罪將楊提起公訴。記者潘欣中／翻攝
去年9月屏東縣高樹鄉發生超商女店員被楊姓列管思覺失調症患者攻擊挖眼事件，屏東地檢署今天依殺人未遂和重傷害罪將楊提起公訴。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 衛生局 患者

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