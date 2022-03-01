他欠20萬被關衣櫃凌虐毆打31小時 灌安非他命毒水身亡

高雄市男子丘兆義不滿黃姓男子背叛、積欠20萬元債務，和同夥私自拘禁黃，拿球棒痛毆、凌虐超過31小時，再強灌摻毒品的汙水致死，最終棄屍野外，最高法院依殺人等罪嫌判丘15年6月定讞。

丘不滿處理毒品事件中被黃背叛，且黃積欠20萬元債務，心生怨恨，2019年5月15日夥同孫姓、鄭姓、陳姓友人強押黃上車，綑綁到郊外、旅館拿球棒、廢棄電風扇痛打，要求黃在地上爬滾蠕動，又將黃關在旅館內衣櫃，只讓黃出衣櫃1小時喝水、如廁，期間黃完全沒有進食。

隔日凌晨2時許，丘等人押黃到某魚塭工寮，拿大型鐵剪夾黃的小指，導致血流滿地，再強灌黃喝下摻安非他命的毒水，黃因急性中毒，出現身體痙攣、翻白眼、口吐白沫等症狀，但丘等人不但未將黃送醫，反而持續毆打，導致黃死亡，前後私行拘禁凌虐黃長達超過31小時。

丘等人擔心事情曝光，載屍到山區，將黃的遺體推落滿布雜草的陡峭邊坡後離去；警方因追查毒品案而發現黃突然消失，5個月後得知黃已遭殺害棄屍，2019年10月找到屍體，黃已剩白骨。

高雄地方法院一審依殺人、妨害自由等罪，判丘16年，孫、鄭、陳判2年6月至13年不等徒刑；高雄高分院二審改判丘15年6月徒刑，孫、鄭改依私刑拘禁罪各判3年6月、3年2月，陳未上訴二審，判刑2年6月定讞。