聽新聞
test
0:00 / 0:00
他欠20萬被關衣櫃凌虐毆打31小時 灌安非他命毒水身亡
高雄市男子丘兆義不滿黃姓男子背叛、積欠20萬元債務，和同夥私自拘禁黃，拿球棒痛毆、凌虐超過31小時，再強灌摻毒品的汙水致死，最終棄屍野外，最高法院依殺人等罪嫌判丘15年6月定讞。
丘不滿處理毒品事件中被黃背叛，且黃積欠20萬元債務，心生怨恨，2019年5月15日夥同孫姓、鄭姓、陳姓友人強押黃上車，綑綁到郊外、旅館拿球棒、廢棄電風扇痛打，要求黃在地上爬滾蠕動，又將黃關在旅館內衣櫃，只讓黃出衣櫃1小時喝水、如廁，期間黃完全沒有進食。
隔日凌晨2時許，丘等人押黃到某魚塭工寮，拿大型鐵剪夾黃的小指，導致血流滿地，再強灌黃喝下摻安非他命的毒水，黃因急性中毒，出現身體痙攣、翻白眼、口吐白沫等症狀，但丘等人不但未將黃送醫，反而持續毆打，導致黃死亡，前後私行拘禁凌虐黃長達超過31小時。
丘等人擔心事情曝光，載屍到山區，將黃的遺體推落滿布雜草的陡峭邊坡後離去；警方因追查毒品案而發現黃突然消失，5個月後得知黃已遭殺害棄屍，2019年10月找到屍體，黃已剩白骨。
高雄地方法院一審依殺人、妨害自由等罪，判丘16年，孫、鄭、陳判2年6月至13年不等徒刑；高雄高分院二審改判丘15年6月徒刑，孫、鄭改依私刑拘禁罪各判3年6月、3年2月，陳未上訴二審，判刑2年6月定讞。
丘不服上訴第三審，而孫、鄭則未上訴而定讞；最高法院認為丘上訴無理由，原審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回丘的上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言