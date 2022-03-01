酒店女夥家人冷血殺男友沉屍溪底 彰檢起訴五人求重刑

彰化縣埔鹽鄉去年十月底發現一具被五花大綁的水流屍張姓男子，檢警調查後發現，竟是張男女友林女偕同父母與弟弟和弟弟的友人共同謀害棄屍，林女一家人事先找尋棄屍地點，並對張男下安眠藥後，約張男一起出遊，待張男昏睡後，再由林父將張男勒斃，一家人將他棄屍，彰化縣地檢署今天依強盜殺人等罪嫌將林女等五人起訴，並求處重刑。

檢察官調查發現，曾在酒店工作的卅歲林女與五十一歲張姓男子為男女朋友，交往期間林女得知張男金融帳戶內有大筆款項，並探知張男提款卡密碼，兩人交往時因常發生爭執，林女又覬覦張男金融帳戶內大筆款項，於去年6月間已萌生殺害張男盜領存款的想法。

去年9月底雙方分手後，林女10月上旬回到彰化縣福興鄉老家與父親（五十歲）、母親（四十九歲）、林弟（廿四歲）一家人謀議誘騙張男到彰化後將殺人棄屍再盜領張男的錢。

去年十月十四日先由林弟與林母向林弟的友人陳男拿安眠藥，林父、與林母和林弟十五日再去找尋棄屍地點，並將棄屍工具黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放在欲棄屍的東螺溪畔。

林女於十月十六日跟張男說她想去臺中醫美諮詢和去玩，要家住新北市的張男到彰化陪她去玩，張男即到林女位於彰化縣福興鄉住處，林母偷將安眠藥加入飲料讓張男喝下後，林女即開車載張男與一家人到漢寶溼地玩，到達後張男已昏睡，由林父持綿繩將張男勒斃。

一家人於十六日晚間再將屍體綁重物，於埔鹽鄉東螺溪棄屍，並將張男身上的提款卡內470萬元領出。