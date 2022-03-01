從嚴認定酒駕易科罰金標準 竹檢迄今發監執行54人

新竹地檢署嚴懲酒駕強力執法，執行檢察官從嚴審核，今指出，1月1日統計迄今，對酒駕行為經法院判刑確定，總計發監執行54人，其中刑期有期徒刑6月以下，可易科罰金執行案件，遭檢察官駁回受刑人易科罰金聲請者有42人，希望透過嚴法重懲酒駕。

新竹地檢署有鑑於酒（毒）駕駛行為對於用路人造成生命財產嚴重威脅，貫徹從嚴執法決心，持續執行法務部「重懲酒駕犯行」政策，對於酒（毒）駕行為經法院判決有期徒刑6月以下確定執行案件，從嚴認定個案得否易科罰金，若其情節達難收矯正之效或難以維持法秩序者，將依法發監執行，杜絕僥倖，守護正義。

檢方指出，刑法第185條之3修正條文業於今年1月30日生效，酒駕行為最重處3年以下有期徒刑，得併科罰金30萬元以下。呼籲酒駕害人害己，嚴重威脅往來公眾生命、身體、財產，為免酒駕肇事造成無辜民眾傷亡憾事發生，檢方對心存僥倖者將持續從偵查、公訴、執行三管齊下，嚴懲酒駕，守護正義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康