台中妙齡女當博弈網代理商 賭客下注54萬抽8000吃3月刑

台中市陳姓女子在前年間透過張姓男子，取得「嘉威」賭博網站的後台與會員帳密，從前年3月至4月間，將賭博網站的帳密，提供給呂姓賭客下注美國職棒、賽馬的項目簽賭，陳女從中可抽取佣金，呂期間下注54萬餘元，陳女抽佣8000元，經警方查獲後送辦，台中地院審結，依圖利供給賭場罪，判刑3月，得易科。

判決指出，陳姓女子（27歲）向張姓男子取得「嘉威」賭博網站的後台與會員帳號、密碼，擔任賭博網站的代理商，陳女在前年3月23日至4月27日止，將「嘉威」的網址、會員帳密提供給呂姓賭客，讓呂可上該網站，簽注網站內的美國職棒、籃球、賽馬等項目，與網站對賭。

若在該網站賭贏，就可獲得一定比例的金額，如果未押中，則下注金額都歸網站所有，每周都會結算賭客當周輸贏結果，呂在期間一共匯款54萬餘元到陳女的帳戶內，陳女抽取8000元佣金，全案經由台中市第六警分局查獲後，依法送辦。