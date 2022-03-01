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台中妙齡女當博弈網代理商 賭客下注54萬抽8000吃3月刑
台中市陳姓女子在前年間透過張姓男子，取得「嘉威」賭博網站的後台與會員帳密，從前年3月至4月間，將賭博網站的帳密，提供給呂姓賭客下注美國職棒、賽馬的項目簽賭，陳女從中可抽取佣金，呂期間下注54萬餘元，陳女抽佣8000元，經警方查獲後送辦，台中地院審結，依圖利供給賭場罪，判刑3月，得易科。
判決指出，陳姓女子（27歲）向張姓男子取得「嘉威」賭博網站的後台與會員帳號、密碼，擔任賭博網站的代理商，陳女在前年3月23日至4月27日止，將「嘉威」的網址、會員帳密提供給呂姓賭客，讓呂可上該網站，簽注網站內的美國職棒、籃球、賽馬等項目，與網站對賭。
若在該網站賭贏，就可獲得一定比例的金額，如果未押中，則下注金額都歸網站所有，每周都會結算賭客當周輸贏結果，呂在期間一共匯款54萬餘元到陳女的帳戶內，陳女抽取8000元佣金，全案經由台中市第六警分局查獲後，依法送辦。
台中地院認定，利用電腦設備在網路空間架設賭博網站，該網站仍屬賭博場所，透過通訊獲電子設備簽注賭博財物，與親自到場賭博財物，只有行為方式的差異而已，不影響其在一定場所做賭博行為的認定，因此認為陳女涉圖利供給賭博場所罪，判刑3月，得易科9萬，沒收犯罪所得，可上訴。
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