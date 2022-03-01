只要連假就是要喝？台南警方取締酒駕件數提升163％

228連假許多民眾酒駕，警方加強取締發現酒駕依舊居高不下。台南永康分局連續3天主動攔查酒駕，查獲18件其中15件公共危險罪移送，3件拒測行政裁罰，較去年同期取締11件，增加7件比率達163％，這次連假期間沒有發生酒駕肇事案件，易塞車地點也沒出現「重大交通壅塞」。

交通組長葉敏旭說，雖然「道路交通管理處罰條例」第35條第六項：「汽機車駕駛人肇事拒絕接受或肇事無法實施第一項測試之檢定者，應由交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員，將其強制移由受委託醫療或檢驗機構對其實施血液或其他檢體之採樣及測試檢定。」牴觸憲法保障的人身自由、身體權和資訊隱私權，宣告違憲，但永康分局夜間連續3天整合分局力量擴大取締，有效防制動達成酒後駕車肇事案件零發生。

葉敏旭說，警方在永康、大灣2處交流道及重要路口實施全天候交通疏導；匝道因儀控而回堵立即疏導車流改道，聯繫高公局調整儀控，避免平面車道壅塞，交通事故「58件立即排除」，節省民眾等候處理時間，減少因車禍交通壅塞。