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騎改裝車酒駕又未戴安全帽 躲警攔查自摔遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄36歲陳姓男子曾有酒駕前科，日前又酒後未戴安全帽騎改裝機車上路，行經阿蓮區忠孝路與仁愛路等紅燈時，因排氣管轟隆聲響，引起巡邏員警注意，示意攔停還不配合，過程中打滑自摔；經警方酒測發現高達1.37，警詢後，將陳男依公共危險罪移送，另針對未戴安全帽及車輛違規改裝部分依法開罰。

陳男於2月24日晚上到友人家中喝酒聊天，過程中與友人喝完一瓶威士忌後散場，認為深夜人煙稀少，便騎著他的改裝機車返家；沿途行經阿蓮區忠孝路與仁愛路等紅燈時，因未戴安全帽以及機車排氣管發出的噪音，引起湖內警分局巡邏員警注意。

員警示意停車，陳男不願配合試圖逃逸，卻因不勝酒力，騎車左搖右晃不慎打滑自摔，栽在警方手中。經酒測，發現陳男酒測值高達1.37，警詢後，將他依公共危險罪移送，另針對未戴安全帽依法開罰，違規改裝函請監理站檢驗，噪音則函請環保局裁處。

湖內警分局指出，酒駕新制已於今年1月30日生效，不論是刑罰或是行政罰均有加倍、加重，且「酒駕再犯」從原先「五年內」修正為「十年內」，酒測值若高於每公升0.25毫克，將會面臨三年以下有期徒刑的刑責，若致人於死者或重傷，刑度皆有加重。

警方強調，將無限期取締酒駕並針對易肇事地點、時段、路段加強設置路檢點執行攔檢，同時提醒民眾酒後必搭乘計程車或請親友接送，以維護行車安全，切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄36歲陳姓男子酒測值高達1.37，遭警方依法移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲陳姓男子酒測值高達1.37，遭警方依法移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲陳姓男子酒駕未戴安全帽又騎改裝車上路，警方攔停又不願配合。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲陳姓男子酒駕未戴安全帽又騎改裝車上路，警方攔停又不願配合。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲陳姓男子酒測值高達1.37，遭警方依法移送。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲陳姓男子酒測值高達1.37，遭警方依法移送。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測 噪音

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