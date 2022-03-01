大聯大併文曄被控內線交易 時任副總林春杰獲不起訴

大聯大投資控股公司時任副總林春杰，被控明知公司欲收購文曄科技股30%股權，卻與執行長特助陳凱琳及其丈夫林淦偉事先買進文曄股票獲利，涉證交法內線交易罪。台北地檢署調查後認為罪嫌不足，今給予林男等3人不起訴處分。

檢方調查，2019年11月，大聯大以每股45.8元，以非合意公開收購第二大通路商文曄科技在外股權。重大訊息公布前，由大聯大葉姓董事兼執行長、黃姓董事長、袁姓財務長等人於2019年9月27日於澳門以董事會外部會議形式決定。

檢調懷疑，大聯大於2019年11月12日在公開資訊觀測站，公告擬透過公開收購方式，以每股45.8元取得文曄科技30%股權，林春杰事先透過管道獲悉重大消息，接續買進文曄股票1萬5仟股，待到消息公開、股價大漲，再出脫5仟股，獲利3萬5750元。

檢調懷疑，陳凱琳則與丈夫林淦偉在同年10月得知消息後，10月7日至16日間敲單買進大聯大股票3萬2仟股，隔年2月賣出5仟股，實現獲利4900元，3人均涉嫌證交法內線交易罪。

三人均否認犯行，林春杰辯稱，他購買股票是因為覺得該公司很有潛力，他對於這個產業趨勢很了解，他會在2019年11月12日上午剛開盤就購買股票純屬巧合，他是看報紙才知道收購案價格。

陳凱琳辯稱，他擔任特助幫忙協助處理檔案，2019年9月27日在澳門的會議她不清楚，不是董事會的秘書，也沒參與。大聯大袁姓財務長在跟她提這件併購案時就有要她簽保密協議書，她沒有跟家人提到併購案。

她供稱，她名下的證券帳戶2019年10月間購買大聯大股票是先生買的，她不知道他有買股票，她推測他買股票是作為長期投資標的。多年累積下來目前持有100多張大聯大股票。

林淦偉辯稱，他和陳女結婚後都是用她的帳戶從事股票買賣，陳女沒有在買賣股票。2019年10月間陳女名下大聯大股票是他購買。結婚後10年來都會持續購買大聯大股票，因為對配息、營運都有信心。

每年都會看資金狀況購買5到10張，目前持有100多張股票，10年來只賣過5張。他們的目標是退休時要取得1000張大聯大股票，不是為了賺價差。2019年10月購買股票的原因就是基於每年都要買的習慣，他在重訊時才知道併購案。