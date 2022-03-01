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上網自大陸購買鴨蛋40顆被查獲 台南男吃官司挨罰1萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市53歲王姓男子前年9月底在自家上網到臉書網站，向大陸賣家購買鴨蛋40顆，對方以女士提袋、T恤名義申報快遞貨物兩批，經台北關人員執行X光儀檢視，察覺有異，會同貨運人員查驗而查獲，王男辯稱自己也被騙，台南地院認他非法輸入應施檢疫物罪，處2月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。

王男表示，家人跟他說網路上買的有可能來路不明，叫他不要去領貨；他之前有在網路上買口罩，結果是從國外寄來成人紙尿布。他辯稱自己也被騙，不知對方會寄鴨蛋給他。

檢方認為，依王男過往購物經驗，應已知曉網路購物具有相當風險，常無法得知所購物品的實際內容物及產地，仍執意透過網路向不知名賣家購買鴨蛋，足以認定他主觀上具有輸入禁止輸入應施檢疫物的不確定犯意明確。

因此，認他明知大陸地區非屬經農委會公告的高病原性家禽流行性感冒或新城病等動物傳染病的非疫區，且鴨蛋為前開疾病等傳染病感受性禽鳥類動物產品，竟未經農委會許可，擅自輸入經公告禁止輸入的應檢疫物，經航空警察局移送偵辦，違反動物傳染病防治條例案件起訴。

台南地院審酌，疫區的動物產品，可能傳播動物傳染病病原體，危害國內動物及人民健康，王男未詳加查詢相關規範，逕擅自輸入經公告禁止輸入的應施檢疫物，對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害。

惟考量他犯後於審理中坦承犯行，已見悔意，態度尚可，又斟酌他輸入的鴨蛋數量非鉅，且幸為海關人員即時查獲，尚未生嚴重危害，且自陳鴨蛋是供自己食用，並非供商業販售的犯罪動機與目的等一切情狀，量處其刑。

王姓男子前年在自家上網向大陸賣家購買鴨蛋40顆，被台北關人員查獲，台南地院認他非法輸入應施檢疫物罪，處2月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。圖／本報資料照
王姓男子前年在自家上網向大陸賣家購買鴨蛋40顆，被台北關人員查獲，台南地院認他非法輸入應施檢疫物罪，處2月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。圖／本報資料照

傳染病 台南

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