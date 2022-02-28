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假交易致中華電信損失3400萬 嘉義營運處前副總遭起訴

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

中華電信嘉義營運處2016年間爆發假交易、真貸款案件，時任嘉義營業處副總經理黃男等4名員工，虛構3筆採購案將資金借給業者，因跳票而造成中華電信損失3400萬餘元，嘉義地檢署偵查後依違反證券交易法等罪嫌，起訴副總經理黃男等4名員工及業者廖男、張男。

起訴書表示，2016年間中華電信嘉義營運處擔任副總經理黃男、科長林男、股長林男及業務經理黃女，因業務衰退，為增加營收以達到嘉義營運處的績效標準，組成專案小組，與有借貸需求的業者廖男、張男涉嫌共同創設3筆虛假鋼筋採購案，由中華電信嘉義營運處擔任買方，向以廖男為實際負責人的公司購入3400萬餘元鋼筋（實際是貸與廖男的金額），再將鋼筋轉賣給也是廖男為實際負責人的公司，轉賣的差價約104萬元作為貸款利息。但交付中華電嘉義營運處的支票、本票都沒有兌現，造成中華電信重大損失。案經法務部嘉義市調查站於2020年7月間搜索、調查後移送嘉義地檢署偵辦。

檢方偵訊時，科長林男、股長林男均指與業者廖男的業務，由業務經理黃女所接洽及招攬提報；黃女坦承廖男需資金囤積鋼筋，而以鋼筋名目替換借款，另指雙方簽約均由科長及股長處理，對3筆採購案交易模式完全知悉。副總經理黃男坦承擔任這3筆採購案專案小組的召集人。業者廖男坦承3筆交易都是假交易，價金都是借款。業者張男表示應廖男要求，開立抬頭為中華電信，項目為鋼筋材料的統一發票。

假交易造成中華電信損失3400萬餘元，嘉義營運處前副總遭起訴。圖／資料照片
假交易造成中華電信損失3400萬餘元，嘉義營運處前副總遭起訴。圖／資料照片

嘉義 中華電信

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