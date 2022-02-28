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林口警分局連假擴大臨檢 防制酒駕、噪音車

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

228連假期間，新北市林口警分局持續針對風景區與大賣場周邊加強交通疏導，夜間並強化防制酒駕勤務、擴大臨檢易滋事場所，同時盤查居家檢疫身份者，防止違反防疫規定。

警方表示，為了確保林口與泰山地區治安與交通狀況穩定，利用周末夜間時段加強取締交通違規、酒駕和噪音改裝車，共告發8件交通違規、通報12件改裝排氣管噪音車給環保與監理單位複檢。

另且擴大臨檢轄內KTV、養生館、汽車旅館、釣蝦場等場所，查獲賭博案1件4人、通緝犯3人，針對居家隔離與檢疫者共盤查436人次，勸導切勿違反防疫規範，告知違者依法送辦，絕不寬貸。

分局長陳忠龍表示，連假期間，警方特別評估轄區景點、賣場等以往假期人車最多的地點，規畫重要路口、路段的交管勤務，期望遊客能在交通順暢之下，安心度假遊憩。治安維護方面則以統合優勢警力強勢執法，防止違法情事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

228連假，林口警分局擴大臨檢轄內KTV、養生館、汽車旅館等場所。圖／警方提供
228連假，林口警分局擴大臨檢轄內KTV、養生館、汽車旅館等場所。圖／警方提供
228連假，林口警分局擴大臨檢轄內KTV、養生館、汽車旅館等場所。圖／警方提供
228連假，林口警分局擴大臨檢轄內KTV、養生館、汽車旅館等場所。圖／警方提供
228連假，林口警分局夜間加強稽查酒駕。圖／警方提供
228連假，林口警分局夜間加強稽查酒駕。圖／警方提供
228連假，林口警分局夜間加強稽查酒駕。圖／警方提供
228連假，林口警分局夜間加強稽查酒駕。圖／警方提供

臨檢 噪音 酒駕

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