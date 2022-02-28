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寵物貓送養後適應不良 法院判新飼主依約返還

中央社 / 台北28日電

吳姓飼主送養寵物貓給陳男等人，主張曾約定若寵物貓適應不良即應返還，不滿陳男等人毀約而提起訴訟。士院認為，雙方確有約定，且寵物貓適應不良，日前判陳男等人返還寵物貓。

士林地方法院判決書指出，吳姓飼主主張因無法繼續飼養橘色混種貓，於民國109年間經人介紹，將寵物貓送給陳姓男子等人，雙方訂立贈與契約，另口頭約定若寵物貓適應不良，新飼主不得轉送，應將寵物貓返還。

吳姓飼主主張，寵物貓送養後適應不良，經要求接回飼養遭陳男等人拒絕，認為雙方贈與契約已不存在，請求法院判決陳男等人返還寵物貓，若不能返還時，陳男等人應給付新台幣8萬元。

陳男等人則辯稱，僅承諾吳姓飼主可觀看寵物貓照片或探望，雙方接洽過程中，並沒有談到贈與契約的解除條件。

承審法官傳喚居間介紹送養的闕姓證人到庭，發現雙方當面接洽時，吳姓飼主曾要求若寵物貓適應不良，會帶回繼續飼養。

法官另勘驗闕姓證人與陳男的對話紀錄也發現，闕姓證人明確表示送養的前提是寵物貓若不適應必須送回，陳男也回覆：「是啊。」顯見雙方訂立贈與契約時，曾約定贈與契約的解除條件。

判決並指出，陳男等人曾陸續傳送訊息給吳姓飼主，表示寵物貓不太快樂、適應不良，甚至與陳男原有寵物貓打架，可以認定已成就雙方當初約定的解除條件，贈與契約失效，陳男等人應返還寵物貓給吳姓飼主。可上訴。

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