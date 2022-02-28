事務官、書記官查封房屋遭摸臀 他判刑還要賠15萬

高雄地院司法事務官A女、書記官B女及吳姓執達員，2019年到鳳山區執行查封業務時，遭彭姓男子伸手襲臀，經高雄高分院審理後，彭男被依違反性騷擾防治法，判有期徒刑6月，A女、B女另提刑事附帶民事，向彭男各求償10萬元，鳳山簡易庭審理後，以A女被襲臀1次、B女兩次，判彭男分別要賠兩人5萬、10萬元。

判決指出，彭男為某民事執行案件債權代理人，2019年5月29日下午2時28分許，A女、B女及吳姓女執達員等3人，到鳳山區一棟大樓查封房屋，彭男在1樓為3人開門，卻趁B女經過大門時，徒手觸摸B女右臀1次。

後來彭男與A女等3人共乘電梯至3樓，選擇殿後的彭男，又趁A女離開電梯時，伸手觸摸她右臀1次，連B女製作查封筆錄時，彭男也不放過，再次伸手襲臀。

查封工作結束後，A女等人回到法院向民事執行處科長報告，案發後隔天遭彭男性騷的A女、B女跑到派出所報案，彭男也被依違反性騷擾防治法起訴，經法官勘驗監視器畫面，彭男行為均與A女等人證詞相符，高雄高分院審結後，判彭男有期徒刑6月，得易科罰金。

A女、B女認為彭男仗恃性騷擾難以取證，不僅她們兩人受害，其他法院的執行人員，也都有被彭男性騷擾經驗，兩人另提刑事附帶民事求償，要求彭男應各賠10萬元。法院審理時，彭男否認性騷，稱他和A女、B女並沒有貼身接觸，不可能襲臀，且如果他真有性騷，A女、B女怎沒有驚訝反應。