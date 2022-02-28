越籍科大女失蹤校方急報警 竟上台北「假留學真賣淫」

台南警方去年11月30日接獲通報，有就讀科大陳姓越南籍女生自11月24日下課後就下落不明，沒上課也不在學校宿舍，同學也都不知其行蹤；警方擔心又發生外籍生重大案件，組成專案小組追查，隔天就在台北市林森北路發現陳姓女子與人從事性交易、其實是「假就學真賣淫」，調查後送往移民署南投收容中心等候遣返。

警方表示，學校發現外籍女生失蹤後向移民署專勤隊報案協尋，台南善化警分局調閱學校附近監視器畫面，發現外籍女大生11月24日晚上10點自行搭車離去。

善化警分局偵查隊長胡義忠表示，分局獲報後立即成立專案小組積極偵辦，發現陳姓女生高跟鞋與日常用品都在宿舍，查出搭車離去後馬上派員北上協尋，於隔天12月1日在台北市林森北路大樓內套房尋獲該外籍女生。