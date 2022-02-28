護理師遭疑外洩疫調資料 不滿名譽受損告科長求償10萬

去年5月新冠肺炎疫情緊繃，屏東縣衛生局徐姓護理師被質疑外洩確診者疫調資料，徐女不僅被調職，還被移送法辦，後來檢方認為徐女違法證據不足，處分不起訴；但徐不滿遭高姓科長指控她將足跡外流，認為名譽權受損，向高女求償10萬元，法官認為高女只是就外流一事請徐女提檢討報告，並未指控是她外洩足跡，判高女免賠。

判決指出，徐女為屏東縣衛生局護理師，高女則是徐女的主管科長，去年5月21日下午1時許，高女將一名確診者足跡資料貼在疫調人員群組，請疫調人員確認，還提醒群組人員「本群組相關訊息請勿轉傳亂傳」。

但圖卡傳出約1個多小時，徐女在群組回覆「請潮州承辦人確認相關資料」、「她也補充些資料」，高女質疑徐女將圖卡外流至群組外，造成足跡迅速在潮州社群網站及縣議員手中轉傳，引起當地民眾恐慌。

高女在群組內質疑徐女「誰准你把圖卡傳出去？」、「未經縣府確認及公佈的資料，您就先轉傳出去」、「請您提出未經核准就轉傳疫情資料的檢討報告」。

因外洩疫調資料，徐女不僅被調職，還被移送屏東地檢署偵辦，屏檢偵結後，認為徐僅是將資料轉傳給衛生所護理人員確認，因違法事證不足，予以不起訴處分。

後來徐女不滿遭科長質疑她外洩疫調資料至社群網站，認為高女指控造成她名譽受損，向高女求償10萬元；法院審理時，高女反駁稱她只是要求徐女對外傳疫調資料一事提出檢討報告，並未指控是她將疫調資料轉傳至社群網站。

法官勘驗群組內相關對話資料，認為高女只是要求徐女就外洩足跡給護理師一事檢討，另根據屏檢調查結果及衛生局檢討內容，也都僅針對徐女將足跡傳給衛生所護理師部分，並未指控徐女將足跡外流至社群網站。