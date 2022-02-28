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影／他國道酒測超標不滿拖吊 竟惱羞涉嫌持武士刀襲警

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

國道三號昨晚發生酒駕男子涉嫌持武士刀襲警事件，一名施姓駕駛因酒後行車不穩，遭國道警方攔停實施酒測，確認其酒駕後，依法要拖吊其車輛，未料施男突從後行李箱拿出武士刀，且拔刀欲攻擊員警，所幸警方及時壓制逮捕，訊後依公共危險、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將其移送法辦。

國道警察局第七公路警察大隊指出，該大隊名間分隊小隊長陳允宜及警員3人昨於國道三號草屯交流道區域執行路檢勤務，晚上9時許發現一輛銀色自小客車行車不穩，隨即攔停進行酒測，並測出酒測值0.76毫克，涉嫌公共危險罪。

據了解，現場警方對施男實施酒測完畢後，依法要拖吊其車輛，而在準備進行拖吊作業時，施男走到其車輛後行李箱假意要拿物品，未料卻是取出暗藏的武士刀，還拔刀企圖攻擊警方，所幸在場員警機警察覺，並在第一時間迅速制伏。

國道警方表示，現場陳姓小隊長、警員林俊嘉等人執行該起取締酒駕勤務時，始終保持高度警覺性，當時緊盯施男取物，見其拿刀又拔刀就迅速上前壓制，並對其噴灑辣椒水成功協助制伏，當下也立即將施嫌上銬逮捕，所幸未造成員警受傷。

而意圖拿刀襲警的施男事後則向警方供稱，他不滿自己酒駕卻被警查獲，惱羞成怒才會拿武士刀攻擊員警；訊後，警方依公共危險、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將施男移送南投地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

酒駕的施姓男子不滿遭取締拖車，竟涉嫌持武士刀企圖襲警。圖／國道警察局第七公路警察大隊提供
酒駕的施姓男子不滿遭取締拖車，竟涉嫌持武士刀企圖襲警。圖／國道警察局第七公路警察大隊提供
酒駕的施姓男子不滿遭取締拖車，竟涉嫌持武士刀企圖襲警。圖／國道警察局第七公路警察大隊提供
酒駕的施姓男子不滿遭取締拖車，竟涉嫌持武士刀企圖襲警。圖／國道警察局第七公路警察大隊提供

國道 酒駕 酒測

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