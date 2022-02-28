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228連假 台南中西區查獲13件酒駕2乘客也被開罰
228連假，台南市中西區26日及27日共發生13件酒後駕車，其中酒測值超標9件，警詢後依公共危險罪嫌法辦，還有2件是酒駕同車乘客，警方依違反道路交通管理處罰條例35條第8項規定，同車乘客可處600元至3000元罰鍰函送裁罰。
為防範連續假期酒後駕車肇事，市警二分局2月27日零點17分，在中西區中華西路2段398號前查獲駕駛蘇姓男子涉嫌酒後駕車，車內有乘客曾姓女子。同一天11點50分，警方在中西區永華路一段200號前查獲駕駛林姓男子，車內乘客外籍女子。
警方說，現行的道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處600至3000元罰鍰，新法修正後尚未公告，罰鍰提高為6000元以上至15000元以下罰鍰。
針對酒後駕車惡行，市警二分局在連假期間在易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，並加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，民眾切勿存有僥倖心理，提醒並呼籲汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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