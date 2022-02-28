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她不滿門前被停車 拿紙箱左右移動「刮」車尾遭訴
台中市張姓婦人經營推拿工作室，去年4月間因不滿門前遭王姓男子停車，張婦拿紙箱的尖角處，來回在王車右側移動，刮傷王的車門、車尾，王取車時發現，報請提告毀損，張婦原否認涉案，也未賠償王姓男子損失，遭判處拘役40天，張婦上訴，期間向法院承認犯行，也與王姓男子和解，賠償損失，台中地院宣告緩刑2年。
判決指出，張姓女子在台中市東勢區經營推拿工作室，去年4月7日上午8時許，張女發現王姓男子的轎車，停在她的工作室前，阻礙通行，她一氣之下，以左手提裝盛有重物紙箱的打包帶，右手捧持該重物紙箱，以該紙箱的稜角處刮擦王車的右後車身、車尾，造成王車右後乘客座車門、行李箱右後側車身產生多處橫向刮痕，王取車時發現，報警提告，警方根據監視器，查獲是張女涉案。
張女在警詢時辯稱，手上拿著箱子、手提袋走到王車的右後車身處，是在觀察王車與與電線桿間之距離，是否能讓客人之機車進來騎樓內停放，且她手中的東西「都是軟的」，不會造成王車有刮痕。
不過豐原簡易庭法官勘驗監視器畫面後，認為王姓男子停放車輛前，車輛右後車身並無明顯刮痕，而張女手持紙箱等物品靠近王的車輛，並來回徘徊於車輛右後方，王車右後方車身即出現刮痕，此有監視器錄影畫面翻拍照片為證，認為張女辯詞不足採信，依毀損罪，判拘役40天，得易科4萬元。
張女認為量刑過重，上訴台中地院，法官審酌，張女不再否認涉案，承認犯行，並已與王達成和解，賠償損失，審酌張女曾涉妨害自由案，遭判刑4月，不過已在2003年執行完畢，5年內未曾受有期徒刑之宣告，因此駁回張女訴請，維持原判，但宣告緩刑2年，全案確定。
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