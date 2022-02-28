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醉男手拿啤酒邊騎單車 遭警攔查還說：就快到家了
高雄47歲孫姓男子日前一手拿著罐裝啤酒，一邊騎著單車，要通過楠梓加昌路與宏昌街口時，遭巡邏員警撞見，隨即將人攔查；經酒測發現，孫男酒測值達每公升0.27毫克明顯違規，警方立即將他依法開罰，並要求必須步行返家。
楠梓警分局加昌派出所員警，2月25日下午1時許，行經加昌路與宏昌街口時，看見孫男一手拿著罐裝啤酒，一邊騎著單車正要過馬路；員警見狀，立即上前將人攔下並施作酒測。
經酒測發現，孫男酒測值達每公升0.27毫克；他還向警方說，家就在附近，騎一下就到了，應該不會怎樣；還請求警方放他一馬。
警方指出，依道路交通管理處罰條例73條第2項規定：「駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準（0.15mg/l）可處新臺幣600元以上1,200元以下罰緩」。
警方對孫男開出罰單後，要求他必須徒步返家。同時也提醒民眾，千萬不要誤以為酒後騎乘自行車就沒有罰則，此外，如駕駛的是電動自行車或電動輔助自行車，若酒測值超標，恐觸犯刑法第185條之3的公共危險罪，因此，呼籲酒後採步行方式或搭乘計程車，以維交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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