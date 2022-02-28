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男子提供銀行帳戶還當車手 辯稱不知是詐騙所得被打臉

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子經友人介紹加入詐騙集團，除了把他申請的銀行帳戶涉嫌提供給詐騙集團成員使用外，也擔任從銀行帳戶提領被害人匯進款項的車手，卻辯稱不知經手的是詐騙集團犯罪所得，台南地院法官認為他是辯解之詞不採信，依詐欺取財罪判處1年2月徒刑，案可上訴。

判決說，陳姓男子於2020年9月中旬，透過吳姓友人的介紹加入詐騙集團，詐騙集團成員以「假網路交友真詐財」的方式，騙吳姓被害人說可以投資交易軟體，吳受騙上當，於9月17日下午4點多右，匯款3萬元到陳銀行帳戶，並於隔天18日入帳。

因為同一時段，同一個詐騙集團也利用陳銀行帳戶詐騙其他被害人，經其他被害人報案後，受理報案的員警通知銀行警示並封鎖3萬元，未被陳或詐騙集團其他成員提領，陳因來不及提款，沒有獲得報酬。

陳供稱，吳姓友人騙他說是作挖礦程式，聯絡上頭來跟他拿存摺、提款卡、網路密碼等，他說他做一段時間了，並強調沒有問題才加入。他不知道使用銀行帳戶的人是詐騙集團成員，也沒有和詐騙集團成員一起犯罪。

不過，陳在警局供稱，他經由吳姓友人的介紹後，先有名「阿彥」男子和他聯絡，「阿彥」並指派「小言」的女子開車載他前往提款。

法官認為，陳是接受「阿彥」及「小言」指令負責提供帳戶出面取款的車手，居於整個詐騙集團最下游也最容易被查獲的地位。陳是第一次從事犯罪，在此之前，他都是守法的公民。陳始終否認犯罪，並選擇用難以採納的辯解試圖脫罪，心存僥倖，被害人匯款到銀行帳戶的款項並未被領走等一切情況，從輕量處有期徒刑1年2月。

陳姓男子加入詐騙集團，除了把他申請的銀行帳戶涉嫌提供給詐騙集團成員使用外，也擔任從銀行帳戶提領被害人匯進款項的車手。台南地院法官依詐欺取財罪判處1年2月徒刑。圖／本報資料照片
陳姓男子加入詐騙集團，除了把他申請的銀行帳戶涉嫌提供給詐騙集團成員使用外，也擔任從銀行帳戶提領被害人匯進款項的車手。台南地院法官依詐欺取財罪判處1年2月徒刑。圖／本報資料照片

詐騙集團 車手 台南

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