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酒駕易服勞務 台南新增公墓登革熱孳清、宣導反酒駕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

針對酒駕者易服社會勞動工作項目，台南市警察局提出的路口及八大場所嚴禁酒駕宣導，民政局提出的公墓登革熱孳清較為特別。交通大隊今天說，未來台南街頭將出現手持宣導標語易服勞務者，與警方一起宣導反酒駕，公墓區也會出現易服勞務人揮汗進行登革熱孳清畫面。

台南市政府本月召開會議，邀集台南地檢署及市府各局處，商討除了台南殯葬管理所過去申請過的殯儀館清掃、環保局清潔隊申請的清溝、淨灘、拆解彈簧床等工作，更適合酒駕者易服勞務工作項目。

警方說，「易服社會勞動」是指犯罪者受6月以下有期徒刑、拘役或罰金宣告，得聲請以社會勞動代替入監執行。南市酒駕犯若易服社會勞動，向來是配合清潔工作為大宗，例如清溝、淨灘、拆解彈簧床等工作外，但未來可能會有所改變。

市警局長方仰寧認為，國人對酒駕者深痛惡絕，酒駕者多半有投機性及成癮性，針對酒駕犯易服社會勞動者，應提供足以激發其羞恥心及警惕心的工作，警方將向台南地檢署申請勞動人至路口、餐廳或八大行業易飲酒處所舉牌宣導，必要時結合交通局，到學校或機關現身說法，闡述其酒駕後對家庭生活的影響，目的就是要在宣導同時，體認到自己的不該。

民政局表示，夏季是登革熱好發的時節，尤其台南夏季炎熱，應於平時即做好孳清工作，台南市公墓有15處，各處面積廣大，整理不易，如由酒駕社勞人來協助除草及清除積水，將對預防登革熱工作有很大的幫助。

市長黃偉哲表示，一次酒駕造成多個家庭破碎，增加沉重的社會成本，市政府將持續盡全力降低酒駕的發生，各種可能的方法都要去試，以還給市民朋友安全的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

針對酒駕者易服社會勞動工作項目，台南市警方研擬到路口，高舉反酒駕標語。圖／台南市交通大隊提供
針對酒駕者易服社會勞動工作項目，台南市警方研擬到路口，高舉反酒駕標語。圖／台南市交通大隊提供

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