持空氣槍進派出所對準員警 酒空判3月徒刑

45歲張姓男子於109年10月間喝酒後進入台北市南港警分局同德派出所，並持空氣槍對準執勤員警。士林地方法院依妨害公務等罪判處張男3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

有酒駕前科的張男於民國106年間就有酒後失態紀錄，他當時酒醉朝警方飆罵三字經，甚至打破偵防室的隔音海綿，被法院依損害公務員職務上掌管之物品罪判刑2月，得易科罰金確定。

判決指出，張男於109年10月17日清晨6時許，酒醉後持一把空氣槍走進同德派出所，舉槍對準正在備勤的王姓員警頭部至肩膀處。張男於6時30分左右轉身離開派出所時，被支援的員警壓制，並查扣空氣槍移送法辦。

張男於偵審期間均坦承犯罪，但在法院審理時提出一份醫院的診斷證明書，表示自己被精神科診斷案發時可能有急性酒精中毒的狀況。經士院送三軍總醫院鑑定，張男有重度酒精使用障礙。

不過，士院認為，張男在本案中單純是受到酒精影響，與其他精神疾病無涉，而且酒醉程度尚未達到不能辨識自己違法的情況。依妨害公務等罪判處張男有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。

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