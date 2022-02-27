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騎車自撞護欄酒測值0.51 檢測結果「未複驗」獲判無罪

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓騎士前年在馬祖騎車自撞受傷，被送往醫院治療，抽血酒精換算每公升達0.51毫克，被依公共危險罪送辦，陳喊冤稱只有喝多多綠，沒喝酒，高雄地方法院審理時，法官發現馬祖當地採酵素反應法檢驗酒精，沒再進一步使用頂空氣相層析分析法，因酵素反應法會出現偽陽性，因無其他證據佐證已達無法安全駕駛，判陳姓騎士無罪。

判決指出，陳姓騎士前年10月跑到馬祖一間民宿擔任小幫手，結束當天工作後，跑到鄰近民宿找朋友串門子，10月24日下午5時許，騎機車離開，行經北竿村莒光堡附近時，自撞路邊護欄受傷，送醫經醫院抽血檢測，換算呼氣酒測值達每公升0.51毫克，被依公共危險罪送辦。

高雄地院審理時，陳姓騎士喊冤，稱事發路段是下坡，當天風又大才會騎車自撞，而且當時只有喝多多綠，沒喝酒，怎會被驗出有酒精反應？法官後來去函檢測酒精的醫事檢驗所，發現檢驗所當時檢測酒精方式為「酵素反應法」，與世界各國刑事鑑識及法醫毒物單位用的頂空氣相層析分析法有別。

法官另根據法務部法醫研究所回函，指生化酵素免疫分析法拿來檢測酒精，若受到急救輸液等因素干擾、檢體個別特性（如該檢體是否溶血、乳酸含量），容易出現偽陽性反應，因此只能做初篩實驗，檢驗結果只能供醫療參考，若檢測為陽性，需要再以空氣相層析分析法確認，才能作為法庭證據。

法官後來根據事故現場調查的結果，認為陳姓騎士車禍發生前10天才到北竿鄉打工換宿，對路況未必熟悉，且事發路況為下坡，當時光線為暮光，可能因連續上下坡，光線照明又不如日間充足才會自撞，而民宿其他小幫手也證稱當天陳姓騎士並未喝酒。

法官認為，陳姓騎士抽血檢驗結果雖有酒精反應，但酵素免疫分析法可能因受傷急救導致偽陽性的可能，檢驗所又未進一步以頂空氣相層析分析法確認，因警方無其他證據證明陳姓騎士有酒後不能安全駕駛的情形，不能僅以檢驗單結果做出不利認定，因罪證不足，判無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓騎士騎機車自撞護欄，被驗出酒測值每公升達0.51毫克，但檢驗所僅酵素反應法檢測，並未復驗，陳姓騎士獲判無罪。本報資料照片
陳姓騎士騎機車自撞護欄，被驗出酒測值每公升達0.51毫克，但檢驗所僅酵素反應法檢測，並未復驗，陳姓騎士獲判無罪。本報資料照片

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