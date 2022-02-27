懷疑男對女兒不軌找上門 憤毆對方父致傷重死判4年

彰化縣民賴姓男子因懷疑姚男對女兒不軌，2016年至姚家理論，欲出手毆打姚男，經姚的父母制止，竟出手毆姚父、姚母，姚父被打傷頭部受重創，經開顱手術仍四肢癱瘓，而生活無法自理，8個月後病逝，一審被依傷害致重傷罪判刑6年、二審判刑4年6月，台中高分院更一審撤銷原審，改判刑4年。可上訴。

台中高分院更一審合議庭以被害人姚父於2016年2月12日至秀傳醫院急診後，未接受醫囑建議施以電腦斷層掃瞄等檢查及治療，導致於同年月15日因右硬腦膜下腔出血而緊急至秀傳醫院施以手術，並於術後仍生四肢癱瘓之重傷害結果，此部分被害人姚父難謂無延誤醫療責任。

承審的更一審合議庭審酌，原判決疏未併予審認作為男量刑參考事由，亦有未洽，雖賴男否認傷害致人重傷的犯行，雖無理由，但原判決關於傷害致人重傷罪部分，既有瑕疵，遂撤銷改判。

判決書指出，賴男因懷疑姚男曾對女兒不軌（姚所涉妨害性自主罪嫌，獲檢察官不起訴處分），欲找姚男理論，於2016年2月12日下午，前往彰化縣姚男住處，欲出手毆打姚男，經姚父及其姚母親見狀上前制止，姚男乃趁機跑離住處。