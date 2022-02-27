疑哈雷離合器有瑕疵想退貨 法官說他激烈操駕判敗訴

高雄黃姓男子2014年以191萬餘元價格購入哈雷美式大型重型機車，入主後跑山多次，卻接連在山區發生離合器失效，差點造成翻車，質疑離合器有瑕疵，經銷商也修不好，想要退貨拿回191萬元，否則經銷商也應減少40萬元價金；經銷商反駁離合器沒瑕疵。高雄高分院調查後，認為離合器失效應為黃男激烈操駕造成，判黃男敗訴。

判決指出，黃男入主的美式大型重機車「TURINGULTRA CLASSIC」，牌價約169萬餘元，黃男簽約時加購倒車檔、變速箱外蓋墊片、天線、風鏡包、備胎等物，總共花了191萬餘元；但買車後約5個月，他和車友相約跑山，卻在山區發生離合器失效，還差點在山上翻車。

2014年10月，經銷商召回機車，免費更換離合器總幫包修，但2015年、2016年、2017年，黃男騎車跑山，機車又在山上出現離合器失效，氣得質疑是離合器設計不良所致，害他不敢再騎車上山下海，完全對機車失去興趣。但經銷商否認離合器有瑕疵，原廠召回活動也與離合器排檔無關。

橋頭地院審理時，法官發現黃男首次進廠維修後，還能騎車跑山至少3次以上，交車4年機車總里程達8.8萬公里，平均每年騎了2.2萬公里，按照黃男使用情況及經銷商工單，即使離合器有瑕疵，也不是不能修繕，因此判黃男敗訴。

黃男不服上訴二審，高雄高分院合議庭將機車系統異常情形送請汽車修理公會鑑定，根據鑑定結果，若機車在操駕過程中頻繁換檔，離合器油溫容易升高，失去傳遞動力功效，失效時會導致離合器將無法切離，造成排檔失效。

另，黃男機車離合器油含水量大於4%，已達異常情形，加上他短期內騎乘高里程數，接近特殊操駕測試等級，與一般使用的程度相差甚遠，與油品劣化具有相當因果關係；至於離合器設計瑕疵等，鑑定報告也指操駕習慣、保養都可能影響離合器狀況，因此無法判定離合器設計是否有瑕疵。