快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑哈雷離合器有瑕疵想退貨 法官說他激烈操駕判敗訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子2014年以191萬餘元價格購入哈雷美式大型重型機車，入主後跑山多次，卻接連在山區發生離合器失效，差點造成翻車，質疑離合器有瑕疵，經銷商也修不好，想要退貨拿回191萬元，否則經銷商也應減少40萬元價金；經銷商反駁離合器沒瑕疵。高雄高分院調查後，認為離合器失效應為黃男激烈操駕造成，判黃男敗訴。

判決指出，黃男入主的美式大型重機車「TURINGULTRA CLASSIC」，牌價約169萬餘元，黃男簽約時加購倒車檔、變速箱外蓋墊片、天線、風鏡包、備胎等物，總共花了191萬餘元；但買車後約5個月，他和車友相約跑山，卻在山區發生離合器失效，還差點在山上翻車。

2014年10月，經銷商召回機車，免費更換離合器總幫包修，但2015年、2016年、2017年，黃男騎車跑山，機車又在山上出現離合器失效，氣得質疑是離合器設計不良所致，害他不敢再騎車上山下海，完全對機車失去興趣。但經銷商否認離合器有瑕疵，原廠召回活動也與離合器排檔無關。

橋頭地院審理時，法官發現黃男首次進廠維修後，還能騎車跑山至少3次以上，交車4年機車總里程達8.8萬公里，平均每年騎了2.2萬公里，按照黃男使用情況及經銷商工單，即使離合器有瑕疵，也不是不能修繕，因此判黃男敗訴。

黃男不服上訴二審，高雄高分院合議庭將機車系統異常情形送請汽車修理公會鑑定，根據鑑定結果，若機車在操駕過程中頻繁換檔，離合器油溫容易升高，失去傳遞動力功效，失效時會導致離合器將無法切離，造成排檔失效。

另，黃男機車離合器油含水量大於4%，已達異常情形，加上他短期內騎乘高里程數，接近特殊操駕測試等級，與一般使用的程度相差甚遠，與油品劣化具有相當因果關係；至於離合器設計瑕疵等，鑑定報告也指操駕習慣、保養都可能影響離合器狀況，因此無法判定離合器設計是否有瑕疵。

合議庭認為，黃男2014年10月更換離合器總幫包修後，4個半月又騎乘3.4萬公里，如果離合器檢修未完成，怎能短期再騎乘高里程數？根據鑑定結果，認定離合器問題為黃男激烈操駕所致，駁回黃上訴。可再上訴。

黃姓男子花了191萬元購入哈雷機車，卻認為離合器有瑕疵，要求經銷商解除契約，一、二審都吞敗。哈雷機車示意圖。本報資料照片
黃姓男子花了191萬元購入哈雷機車，卻認為離合器有瑕疵，要求經銷商解除契約，一、二審都吞敗。哈雷機車示意圖。本報資料照片

延伸閱讀

開導朋友失戀的女兒 詢問想不想做愛及佔有

藝人隋棠揭女童遭侵犯 姑丈性侵3姪女一審判處14年

退檔補電來了？Toyota正在為電動車開發手排變速箱！

北海岸自撞翻車 駕駛一度拒測 酒精濃度逼近1

相關新聞

酒駕易服勞務 台南新增公墓登革熱孳清、宣導反酒駕

針對酒駕者易服社會勞動工作項目，台南市警察局提出的路口及八大場所嚴禁酒駕宣導，民政局提出的公墓登革熱孳清較為特別。交通大...

騎車自撞護欄酒測值0.51 檢測結果「未複驗」獲判無罪

陳姓騎士前年在馬祖騎車自撞受傷，被送往醫院治療，抽血酒精換算每公升達0.51毫克，被依公共危險罪送辦，陳喊冤稱只有喝多多...

懷疑男對女兒不軌找上門 憤毆對方父致傷重死判4年

彰化縣民賴姓男子因懷疑姚男對女兒不軌，2016年至姚家理論，欲出手毆打姚男，經姚的父母制止，竟出手毆姚父、姚母，姚父被打...

疑哈雷離合器有瑕疵想退貨 法官說他激烈操駕判敗訴

高雄黃姓男子2014年以191萬餘元價格購入哈雷美式大型重型機車，入主後跑山多次，卻接連在山區發生離合器失效，差點造成翻...

民宿老闆詐安心旅遊1萬1000元 判罰1萬5000元緩刑2年

王姓男子在台東縣卑南鄉經營民宿，日前為詐領政府安心旅遊補助，為客人辦理住宿入住時，擅自將住宿人資料登錄後，全數申報補助，...

機台主淪為娃娃機大盜 專偷高價公仔落網遭法辦

41歲吳姓娃娃機台男台主，為節省經營成本，2月間到中西區及安平區3家選物販賣機店，趁無人看管之際，以自身機台萬用鑰匙開啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。