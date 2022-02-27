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民宿老闆詐安心旅遊1萬1000元 判罰1萬5000元緩刑2年

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

王姓男子在台東縣卑南鄉經營民宿，日前為詐領政府安心旅遊補助，為客人辦理住宿入住時，擅自將住宿人資料登錄後，全數申報補助，共詐領1萬1000元旅遊補助，台東地檢檢察官獲報後指揮偵查，王坦承犯行，院方依詐欺取財罪，判拘役40日得易科罰金，緩刑貳年，犯罪所得沒收，向公庫支付1萬5000元。

判決書指出，64歲王男以兒子名義在台東縣卑南鄉申辦民宿，前年交通部觀光局及台東縣政府，為推廣國內自由行觀光，自109年7月1日起至10月31日止，辦理安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動，凡入住者每房可申請1000元補助，王私自將入住房客2人1房或6人1房，改成每人住1房、各申請1000元補助。

檢警調查發現，王男私自將5組住宿客，原本僅能申請5000元，改成每人都住1間房，其中還有1人未住宿、只是人頭，填載不實入住登記後，申請補助費用，共詐領1萬1000元，並使台東縣政府不知情承辦人員陷於錯誤，撥款至王男兒子戶頭。

檢察官偵辦期間王男認罪、坦承犯行，檢察官依涉犯詐欺取財罪起訴，王在審判前與檢方達成協商，院方判處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付1萬5000元，犯罪所得1萬1000元沒收。

王姓民宿業者詐領1萬1000元安心旅遊補助被起訴，台東地院依詐欺取財罪，判拘役40日得易科罰金，緩刑貳年，犯罪所得沒收，向公庫支付1萬5000元。記者卜敏正／攝影
王姓民宿業者詐領1萬1000元安心旅遊補助被起訴，台東地院依詐欺取財罪，判拘役40日得易科罰金，緩刑貳年，犯罪所得沒收，向公庫支付1萬5000元。記者卜敏正／攝影

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