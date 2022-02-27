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拍片呼籲促統遭告發 高檢署傳喚退將高安國出庭

中央社 / 台北27日電

陸軍退役中將高安國去年發表「致台灣將士」影片呼籲結合統派完成中國統一的神聖使命，遭民眾告發犯罪。高檢署今天證實23日傳喚高安國出庭偵訊。

全案緣於，高安國去年發表「致台灣將士」影片，影片中，他身著迷彩服，站在「反獨促統」標語前，號召「領導三軍的將校們，為了民族大義該站出來的時候，必須義無反顧站出來替天行道，把台灣人民從水深火熱之中拯救出來，一起推翻這個民進黨詐騙集團，解除台灣人民對武統及新冠肺炎的恐懼，結合統派完成中國統一的神聖使命，在歷史洪流中留取丹心照汗青」。

多名立法委員、律師對此表示，高男行為涉及教唆犯罪、恐涉違反國安法及叛國罪；檢方則表示若接獲民眾告發，會由檢察官視個案的情節，評估有無涉及刑法內亂、外患罪章等相關規定。

台灣高檢署後來接獲民眾告發高安國涉及犯罪，檢察官經初步審查後，日前發出傳票，以他字案被告身分傳喚高安國23日到庭說明。

愛國同心會、333政黨聯盟等團體23日到場聲援並線上直播，高安國赴偵查庭前向聲援群眾表示，「反獨促統就是我們的目標」、「反台獨無罪、促統有理」。

高安國於個人臉書（Facebook）頁面曾經強調，他不是舔共，是要貫徹中華民國憲法一中原則。

資深檢察官指出，檢方分案時會依犯罪對象或犯罪事實是否明確分為「他字案」或「偵字案」，本件為「他字案」被告，代表犯罪事實還不明確，高安國是「被調查的對象」，是否涉及犯罪還有待釐清。

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