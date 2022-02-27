台中港警辦案支出有問題 刑警隊長等人送檢複訊後請回

台中地檢署檢察官率調查人員日前到台中港警總隊刑警隊搜索，帶回刑警隊長等人複訊後請回，據指出，刑警隊被檢舉多年前辦案時行政費用支出問題，費用很少，是否構成刑責，相關疑點目前由檢方釐清中。

今天早上有人爆料，聽說本月24日早上，台中港務警察刑警隊被檢察官和調查站搜索，隊長、副隊長、小隊長、偵查佐被帶走，港警總隊今天早上說，此事還待釐清中。

據了解，檢察官接獲檢舉，港警總隊刑警隊多年前辦案時，申請行政費用支出，金額近萬元，支出問題可能有問題，但費用不多，檢調複訊後請回4人，釐清相關案情查證中