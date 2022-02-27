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涉誣告徐乃麟詐欺背信 男子二審仍判5月徒刑

中央社 / 台北27日電

蔡姓男子控告藝人徐乃麟擅自以不動產抵押借款1500萬元，並挪作私用，涉嫌詐欺等罪，案經不起訴確定。一審認為，蔡男虛構事實申告，依誣告罪判刑5月。二審日前仍判蔡男5月。

一審士林地方法院判決書指出，蔡姓男子為一家數位國際公司總經理，徐乃麟與該公司陳姓負責人為多年好友。陳姓負責人為籌措資金，約定由蔡男向徐乃麟購買房地，再以房地向民間放款業者辦理二胎借款。

判決指出，蔡姓男子與徐乃麟於民國104年間簽訂買賣契約，並由陳姓負責人支付簽約金給徐乃麟，隨後辦理不動產所有權移轉登記，再以不動產設定抵押，向徐乃麟的盛姓女友人辦理二胎借款新台幣1500萬元。

判決指出，蔡姓男子明知陳姓負責人與他都同意以不動產辦理二胎借款1500萬元，卻向士林地檢署提出告訴，誣指徐乃麟誆稱有人脈可代辦民間貸款，未經同意即以不動產抵押借款1500萬元，並將款項挪作私用，涉嫌偽造文書、詐欺、背信、侵占等罪。

士林地檢署認為徐乃麟罪嫌不足，不起訴確定。徐乃麟反控蔡姓男子誣告，但蔡男矢口否認。徐乃麟出庭則表示，蔡男對他羅織許多罪名，審判中從頭到尾胡說八道，可惡至極，請求從重量刑。

一審合議庭調查全案事證，認為蔡姓男子明知且同意以不動產辦理二胎借款，所貸款項由陳姓負責人使用，卻在告訴狀偽稱徐乃麟未經授權即借款並挪作私用。

一審判處蔡姓男子有期徒刑5月。案經上訴，二審合議庭認為，蔡男於105年6月1日起陸續共4次向士林地檢署就相同事實誣指徐乃麟犯罪，4次接續行為應論一罪，原審在此部分漏未論述之外，其他並無違誤，依誣告罪判蔡男5月徒刑，全案可上訴。

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