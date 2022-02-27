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病母請求扶養費 子女以她離婚後只探望二次拒絕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南林家三兄妺的母親年邁無謀生能力，向兒女請求每月各給付5千多元扶養費，但她的兒女以母親42年前和父親離婚後，只探視過2次，從此未見面，他們都由父親扶養長大拒絕支付，並向台南地院聲請免除扶養母親。地院法官認為，林母未盡扶養義務情節重大駁回，同時准許林家兄妺免除扶養母親，案可抗告。

68歲林母說，她眼睛黃斑部病變，還患有高血壓、糖尿病，需固定看醫生服藥，可是每月只有領勞保退休金5300元，難以維持生活，只好向子女提起給付扶養費聲請，每月各5240元。

林母子女則表示，他們現在連母親長相都不知道，母親於1980年和父親離婚，當時他們各約6歲、4歲、3歲，離婚後都由父親扶養，母親離婚後只探視他們2次，後來就沒有聯絡，迄今已許多年。

法官查出，林母雖因年邁無謀生能力，沒有財產足以維持生活，有接受扶養必要，但她對於子女未盡扶養義務，且其未提出有何不能盡扶養義務正當事供調查審認。法官認為，林母沒有正當理由對於子女未盡扶養義務情節重大，林母請求子女支付扶養費，為無理由駁回，但准許林母子女請求免除母親扶養義務。

台南林家三兄妺的母親年邁無謀生能力，向兒女請求每月各給付5千多元扶養費，台南地院法官認為，林母未盡扶養義務情節重大駁回。圖／本報資料照片
台南林家三兄妺的母親年邁無謀生能力，向兒女請求每月各給付5千多元扶養費，台南地院法官認為，林母未盡扶養義務情節重大駁回。圖／本報資料照片

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