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沒關車斗尾門害18歲騎士撞慘死 7旬翁遭判10月賠327萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園70歲邱姓老翁開小貨車忘記關車斗尾門，結果車尾燈被遮蔽難以警示後車，導致18歲鄭姓騎士閃避不及從後追撞慘死，邱刑事一審被依過失致死判1年4月，上訴二審撤銷改判10月，鄭父母再對邱求償高達1723萬多元，民事庭認為鄭應負20％肇責，判邱應給付鄭父母327萬元，可上訴。

檢方起訴指出，邱翁2018年4月3日開1輛小貨車上路，行進間竟然忘了關上車斗的車尾門，導致車尾燈被遮蔽喪失警示後車、避免碰撞功用，晚上7點多鄭姓青年騎機車經楊梅區東福路，因天色漆黑、路間無照明，邱的車尾燈又被遮蔽，導致鄭未能發現從後追撞，全身多處重傷慘死。

桃園地院認為，邱翁疏忽沒關上尾門，導致鄭年僅18歲就喪失寶貴生命，造成家屬難以抹滅傷痛，且邱事發後還對其中1名證人不當接觸、干擾，依過失致死罪判他1年4月。經邱上訴，台灣高等法院審酌，鄭騎車未注意前車狀況也有疏失，因此撤銷改判邱翁10月確定。

鄭的父母提起刑事附帶民事損害賠償，主張喪葬、扶養精神撫慰金等，但連同律師費也求償，2人一共要求邱翁賠償1723萬多元；邱翁則說，鄭也有未注意前車狀況、超速過失，應負擔5成責任，另就求償律師費部分依實務見解並非可採，也爭執撫慰金過高。

民事庭認為，邱翁雖疏忽關上車尾門遮蔽後車燈，但當案發前曾有另一名騎士發現閃過，且邱的車身非小，車上棚架為銀白色鐵柱，在後方車有開燈照射時，得以反光使後人看見，因此鄭並非完全不能注意，本身也應負20％的責任。

法院審酌，鄭的父母遭逢喪子之痛難享天倫之樂，鄭父甚至在兒子死亡半年後持續看身心科，可見他心裡承受極大痛苦，就喪葬扶養及精神撫慰金，扣除已領強制理賠，鄭應負20％責任等，分別判邱應給付鄭父、母各201萬7862元、125萬9050元。

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

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