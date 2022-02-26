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16歲少男致她懷孕裁定保護管束 父母連帶賠25萬
甫滿16歲的黃姓少男與小他5個月的少女小倩（化名），先後嘿咻10次，致小情懷孕，氣得小倩父母帶女兒做流產手術，控告黃強制性交，但法官查出2人對話「言語露骨，百無禁忌，互相挑逗」，並未違反她的意願，少年法庭裁定黃交付保護管束，小倩的父母請求損害賠償，台中地院法官以小倩的貞操權受侵犯，判決黃姓少年、及黃的父母連帶賠償新台幣25萬元。可上訴。
小倩的父母主張，女兒與黃姓少男為男女朋友關係，自2020年10月4日至2021年3月8日止，女兒合計遭受黃10次強制性侵，至2021年5月29日驗孕時發現懷孕，並於同年6月1日至實施子宮頸擴張與子宮內腔搔刮，將懷胎數週之胎兒實施流產手術，造成女兒身心巨大創傷，產生創傷後壓力症候群，日夜難以入眠。因此請求黃姓少男與黃的父母連帶賠償精神慰撫金100萬元。
黃姓少男被控強制性交，刑庭法官以小倩於警詢時稱兩人在黃姓少男房間躺在床上，就親親、抱抱，接著就自然而然發生性行為等語；小倩在與黃姓少男發生第一次性行為結束後，其仍多次前往他的家中，並無嫌惡、拒絕的情緒反應。
法官並以2人截圖對話內容，黃姓少男與小倩均言語露骨，百無禁忌，互相挑逗，其間並無任何異狀等情狀。經台中地院少年法庭裁定黃姓少男交付保護管束；小倩的父母提起抗告，台中高分院法官駁回抗告而確定。
不過，法官認為黃姓少男雖得小倩同意發生性交行為，在民法上仍不能阻卻其違法性，而發生侵害貞操權之侵權行為責任，仍侵害小倩的貞操權，因此判決黃姓少男及黃的父母連帶賠償新台幣25萬元。
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